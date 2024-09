Lions Club Bordighera Capo Nero Host, cena d'apertura inaugura l'anno sociale 2024-2025 (Foto e video)

E' iniziato, con una cena d'apertura, il nuovo anno sociale del Lions Club Bordighera Capo Nero Host. Ieri sera i soci Lions si sono riuniti al ristorante Chez Louis, in corso Italia a Bordighera, per una piacevole serata che ha dato il via al nuovo anno lionistico del neo presidente Marco Zagni. Per l'occasione è stato accolto un nuovo socio: Paolo Petrassi.

Il presidente Zagni ha dato il via alla cerimonia dando un colpo alla campana. Si è poi ascoltato un inno in onore del presidente internazionale Fabricio Oliveira e quello italiano. "Gli scopi lionistici sono: organizzare, fondare e sovraintendere i grandi servizi, coordinare attività, rendere standard l'amministrazione del Lions club, creare e promuovere uno spirito di comprensione e di intesa tra i popoli del mondo, promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, partecipare attivamente al bene civico, culturale e sociale della comunità, fornire un luogo di dibattito, incoraggiare le persone che sono disposte a servire la comunità senza avere in cambio alcun beneficio economico" - dice il cerimoniere Rino Aliquò.

Tra i presenti vi erano anche ospiti illustri come il governatore Vincenzo Benza, il presidente di zona Fabrizio Condro', uno dei storici fondatori del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Rodolfo Berro, la responsabile distrettuale del progetto Martina Mimma Espugnato De Chiara e rappresentanti di altri club della zona. Nel corso della cerimonia è stata accesa una candela rossa, simbolo della nuova ardente e attiva partecipazione del club da parte del nuovo socio: Paolo Petrassi. "Auguro un buon inizio al club che sicuramente avrà un anno ricco di successi" - afferma il governatore Vincenzo Benza - "E' una serata importante che dà inizio a una nuova serie di attività e service. Non c'è niente di più bello che iniziare con l'entrata di un nuovo socio. Maggiori risorse ci aiutano a compiere meglio la nostra missione. Sono molto felice della collaborazione con i club vicini, uniti tutti dallo stesso scopo: il service. Sarò felice di ricontrare tutti il 19 novembre".

Come primo service il presidente Zagni ha proposto l'iniziativa 'Zaino sospeso', una raccolta solidale di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà che coinvolge la Tabaccheria del Corso, in corso Italia, a Bordighera. "Sono davvero felice di vedere tanti amici, tanti Lions di altri club. Siamo tutti Lions con un unico scopo: aiutare che è meno fortunato di noi. Bisogna metterci il cuore, e noi ce l'abbiamo, e il servizio per far sì che chi è meno fortunato di noi possa sorridere" - dice il presidente Marco Zagni - "Tengo molto alla formazione. Un corso credo che sia fondamentale per riuscire a dare veramente dei sorrisi. La nostra prima iniziativa è 'Lo zaino sospeso'. Vi saranno anche altre iniziative e services nel corso dell'anno lionistico 2024-2025".

E' riuscito, perciò, il primo evento del nuovo anno lionistico organizzato dal cerimoniere Rino Aliquò che si è concluso con la consegna dell'organigramma ai soci Lions e di una rosa bianca a tutte le donne presenti in sala.