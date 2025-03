Sanremo, inaugurato il nuovo punto volontari dell'AIL

Ieri alle 16 è stato inaugurato il punto volontari di AIL Genova Savona Imperia Odv presso il Palafiori ufficio URP, concesso gratuitamente da Comune di Sanremo, dove i volontari si riuniscono il lunedì dalle 16 alle 18.

Presenti il Sindaco di Sanremo Avv. Alessandro Mager, per la sezione di Ail Genova Savona Imperia Odv la consigliera e volontaria Silvana Goslino Ravano e i referenti dei volontari di Sanremo, Piera Brodolungo e Elena Schiavi.

Presenti i medici Dott.ssa Anna Borra e Dott. Enrico De Astis, le infermiere del Day Hospital di Medicina ed Oncoematologica dell’Ospedale di Sanremo ed inoltre il Dott. Andrea Gallamini.

Sala gremita dai meravigliosi volontari di Sanremo che vedremo nelle piazze della città nei giorni della nostra manifestazione delle uova di Pasqua nei giorni 4, 5 e 6 aprile.

L'associazione ringrazia la cittadinanza e la Sig.ra Gloria Olivan (ufficio occupazione suolo pubblico del Comune di Sanremo) nonchè l'Ufficio URP e Banca del Tempo.

L'AIL - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma è impegnata da oltre cinquant’anni nel sostenere la ricerca scientifica, favorendo l’avanzamento della conoscenza nel campo dei tumori del sangue, raggiungendo importanti risultati in ambito ematologico e sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema della salute e nella lotta ai tumori del sangue; assiste i pazienti ematologici e le famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del percorso di cura, con servizi adeguati alle loro esigenze per migliorarne la qualità di vita.