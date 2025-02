Sabato 1 marzo i Lions Club della Zona 4 del Distretto 108 Ia3 insieme per la Raccolta alimentare

Sabato 1 marzo i lions Club della Zona 4 del Distretto 108 Ia3 effettueranno una RACCOLTA ALIMENTARE per aiutare concretamente le famiglie bisognose delle città.

L’impegno dei lions nasce dalla continua richiesta di aiuto da parte di parrocchie, mense per i poveri, Caritas ,che assistono persone e famiglie in gravi difficoltà e che non riescono a portare in tavola quanto è necessario.

Il Club di ARMA E TAGGIA si troverà presso SPAZIO CONAD di Arma di Taggia

SANREMO HOST presso il supermercato CARREFOUR di Corso Garibaldi a Sanremo

SANREMO MATUTIA presso il supermercato COOP di Corso Matuzia a Sanremo

SANREMO UFFICIALI D’ITALIA presso il supermercato MERCATO’ di Vallecrosia

BORDIGHERA HOST presso il supermercato CONAD CITY Via S.Antonio a Bordighera

BORDIGHERA OTTO LUOGHI presso il supermercato CONAD SUPERSTORE di Vallecrosia

I Lions invitano tutti i cittadini ed ospiti a partecipare alla raccolta, perchè anche con poco si raggiungono risultati ottimi.

“Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo! (Madre Teresa di Calcutta).