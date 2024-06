Passaggio delle campane al Lions Club Bordighera Capo Nero Host: Marco Zagni è il nuovo presidente (Foto e video)

Passaggio delle campane al Lions Club Bordighera Capo Nero Host. Il presidente uscente Giovanni Amalberti ha ceduto l’incarico a Marco Zagni nel corso della cerimonia che si è svolta ieri sera al ristorante Agua Bistro di Bordighera alla presenza dei soci.

“E' passato un anno da quando l'amico e socio Augusto Berro mi ha passato il martello, emblema del presidente, e che ora lascerò al nuovo presidente Marco Zagni" - ha dichiarato il presidente uscente Giovanni Amalberti prima di scambiarsi le spille con il presidente subentrante Marco Zagni - "Consegno un club che ha saputo mantenere alto l'orgoglio di appartenenza alla nostra associazione che si è sempre distinta per il profondo attaccamento ai principi lionistici alzando anche la voce quando questi principi, per vari motivi, sono venuti meno. Come avevo accennato all'inizio del mio mandato avevo un sogno: creare services a indirizzo sociale perché a mio avviso non serve fare grandi cose ma piccole cose concrete per la comunità, come il pranzo per le persone meno abbienti, la visita guidata alle città murate, la raccolta alimentare, il convegno sulla sclerosi multipla, il progetto Martina, la piantumazione degli alberi. Tutti services che, con grandissima professionalità ed entusiasmo, sono stati portati a termine con grandi risultati, soprattutto grazie ai soci di questo meraviglioso club che si sono adoperati in tal senso. Auspico, inoltre, che quest'anno il club prosegua con una politica di ricerca di nuovi soci di qualità, predisposti, formati e convinti di far parte della più grande organizzazione Lions al servizio del mondo. Ringrazio tutto il direttivo che mi ha sostenuto in questo meraviglioso anno lionistico e, in particolare, un ringraziamento va a Rino Aliquò perché senza di lui non avrei fatto neanche la metà di quello che abbiamo fatto. Oltre ad essere un grande socio Lions per me è anche un grande amico. Un ringraziamento di cuore va a tutti perché tutti avete contribuito a tenere alto il nome Bordighera Capo Nero Host. Marco quest'anno avrà l'onore di guidare, per la seconda volta, questo prestigioso club. Auguro a Marco un buon lavoro".

Il neopresidente, dopo lo scambio delle spille e la firma del passaggio delle campane, Marco Zagni ha detto: "E' veramente un onore poter ricoprire questo ruolo. Sono presidente, però, vedo qua tantissimi presidenti ed è giusto che siamo tutti presidenti perché è questo che deve essere un club Lions, deve essere un gruppo di amici che hanno il piacere di incontrarsi, di vedersi, di fare un direttivo e di fare una cena. Questo, secondo me, è lo spirito lionistico che deve partire dal piacere e dalla voglia di partecipare. Il nostro è un club unico perché ogni volta che ho il piacere di condividere dei momenti con i miei soci, che sono anche amici, mi rendo conto che mi sento a casa. Vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di crescere anche come persona. Nel prossimo anno lionistico andremo in continuità con il percorso di Giovanni, che è stato molto bello, sul sociale e sul territorio. Tutto quello che andremo a fare insieme, lo faremo per il nostro territorio e per chi è meno fortunato di noi".

Durante la serata al presidente uscente Giovanni Amalberti è stato consegnato un martelletto mentre a Laura Turrini Bertennois, a Luigia Messina e a Giusy Girardi è stato assegnato un diploma per commemorare i loro anni di servizio, in questo caso dieci, e incoraggiarle a continuare a fare la differenza nelle loro comunità locali e nel mondo. Inoltre, un premio speciale è stato consegnato a un membro del club: Laura Turrini Bertennois, che ha ricevuto una targa Melvin Jones Fellow, proveniente dagli Stati Uniti, per essersi particolarmente distinta per la sua continua presenza, i tanti servizi umanitari svolti e per il contributo dato al Lions club. "Mi avete commosso, non me l'aspettavo. Ho trovato tanti amici, ho trovato tante belle cose da fare. Spero che continueremo a farle insieme" - ha commentato Laura Turrini Bertennois. Infine, una targa con scritto 'il numero 1 nella comunicazione e nell'organizzazione' è stata donata al socio Rino Aliquò.

Il nuovo direttivo per l'anno lionistico 2024-2025 è composto dal presidente Marco Zagni, dal vicepresidente Silvano Croese, dal secondo vice presidente Alberto Cavallucci, dal past president Giovanni Amalberti, dal tesoriere Alberto Cavallucci, dal segretario Laura Turrini Bertennois, dal cerimoniere Rino Aliquò, dal censore Mario Lola, dal presidente comitato soci Silvano Croese, dal presidente comitato services Giusy Girardi, dal presidente comitato marketing Rino Aliquò, dal referente Lcif Roberto Ergo, dal referente stampa Paola Poggio, referente delle tecnologie informatiche Rino Aliquò, dal referente associazione Lions città murate Augusto Berro e dai consiglieri Giusy Girardi, Luigia Messina, Piero Briano, Paola Poggio e Nicolò Priolo.