Vallecrosia, lotta ai tumori: prevenzione a scuola con il 'Progetto Martina' dei Lions (Foto)

Un incontro formativo dedicato ai giovani sulle modalità di lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sull'opportunità della diagnosi tempestiva e sulla necessità di impegnarsi in prima persona si è svolto, venerdì scorso, al Cnos Fap di Vallecrosia.

Un'iniziativa proposta dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host per educare i giovani sull'importanza della prevenzione e di una sana alimentazione. "Abbiamo proposto il progetto Martina ai ragazzi che frequentano la scuola sita al Don Bosco di Vallecrosia" - fanno sapere il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Giovanni Amalberti e il cerimoniere del club Rino Aliquo' - "Un incontro interessante e informativo su come affrontare una malattia, che purtroppo colpisce anche i giovani, e avere cura del proprio corpo. E’ indubbio che il sapere come affrontare una malattia, il sapere che ci si può difendere e che si può vincere, dà tranquillità che deriva dalla conoscenza coinvolge tutti e permette di vivere con maggiore serenità".

Al convegno erano presenti una cinquantina di studenti interessati che hanno ascoltato con attenzione i consigli illustrati, con grande professionalità, dal dottor Roberto Ervo e hanno fatto tante domande. "Il progetto Martina prende il nome da una giovane donna malata, colpita da un tumore alla mammella, che con insistenza ripeteva: 'Informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute'" - dice il socio del Lions Club Bordighera Capo Nero Host e referente del progetto, il dottor Roberto Ervo.