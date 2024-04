Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host dona un albero alla scuola di Vallecrosia (Foto e video)

Un albero di cedro per la scuola dell'infanzia di Vallecrosia. E' stato donato, questa mattina, dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

Una delegazione del Lions Club Bordighera Capo Nero Host ha portato e messo a dimora l'albero insieme al consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti, ai bambini, due gruppi di cinque anni e due gruppi di quattro anni, delle classi A,B, C e Dg e alle maestre dell'istituto comprensivo Andrea Doria. "Un piccolo gesto per far capire a tutti i bimbi quanto sia importante salvaguardare l'ambiente" - dice il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Giovanni Amalberti.

L'albero è stato piantato nel giardino-orto coltivato dai bambini. "Un'iniziativa sinergica fra l'istituto comprensivo Andrea Doria e il Lions Club Bordighera Capo Nero Host ben accetta e accolta dall'Amministrazione comunale" - afferma il consigliere comunale Enrico Amalberti - "L'amministrazione di Vallecrosia appoggia a 360 gradi questo tipo di iniziative che contribuiscono a far crescere dal punto di vista culturale ed etico i bambini".

Un'iniziativa proposta e messa in atto in occasione della Giornata della Terra. "I bambini hanno lanciato semi-bomba nel terreno affianco, hanno raccolto lumache, osservato fiori, realizzato disegni e preparato due canzoni per i nostri ospiti in occasione della Giornata della Terra" - fanno sapere le maestre - "Inoltre, hanno preso un piccolo pezzetto di carta velina che hanno arrotolato per creare un piccolo seme. I bimbi hanno tenuto il seme al caldo nelle mani mettendo dentro i loro sogni, ciò che vorrebbero diventare da grandi, hanno preso un pastello marrone e battendolo con energia hanno ammorbidito la terra come si fa con la zappa. Poi hanno 'scavato' nella terra un buco in cui hanno messo il seme. Le loro dita si sono trasformate in gocce d'acqua che tamburellavano sul foglio e hanno innaffiato il seme dal quale è poi uscita una radice che va verso il basso per cercare il nutrimento. Hanno disegnato verso l'alto un germoglio che si divide in due, si ingrandisce, diventa tronco e da esso partono i rami che vanno in tutte le direzioni. Infine, hanno aggiunto le foglie, fiori e frutti per costruire l'albero che volevano essere. Tutti i disegni sono stati appesi affinché possano essere ammirati. Infine, i Lions ci hanno proposto di piantare insieme un albero e noi con entusiasmo abbiamo accolto l'iniziativa. Da oggi, oltre a fiori e alcune verdure, come le carote, avremo anche un cedro".