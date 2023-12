Vallecrosia, pranzo solidale del Lions Club Bordighera Capo Nero Host a San Rocco (Foto e video)

Solidarietà, condivisione, socialità e convivialità sono stati alla base dell’iniziativa pensata e proposta dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host per aiutare le persone bisognose. Oggi hanno, infatti, organizzato un pranzo solidale nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia.

I Lions hanno servito le persone presenti nella sala dedicata a don Umberto dove sono stati allestiti i tavoli per ospitare calorosamente i conviviali. "Siamo riusciti a fare il pranzo solidale per regalare una giornata di felicità alle persone bisognose" - fa sapere il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Giovanni Amalberti - "Abbiamo fatto anche un regalo per un bambino peruviano di cinque anni in occasione del battesimo".

Un bel momento conviviale reso possibile anche grazie al contributo di don Rito Alvarez, parroco della chiesa parrocchiale di San Rocco, dei volontari del Comitato festeggiamenti di San Rocco e della Caritas parrocchiale. "Ringraziamo i volontari della parrocchia di San Rocco che hanno dato una mano preparando e cucinando prelibate pietanze" - dice il presidente Amalberti.