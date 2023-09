Cena d'apertura del Lions Club Bordighera Capo Nero Host pro terremotati in Marocco (Foto e video)

E' iniziato, con una cena d'apertura, il nuovo anno lionistico del Lions Club Bordighera Capo Nero Host. Ieri sera, al ristorante Chez Louis in costo Italia a Bordighera, il nuovo presidente, Giovanni Amalberti, ha presentato il programma delle iniziative e services per l'anno lionistico 2024-2025. Durante la serata, inoltre, si è svolta una raccolta fondi per aiutare i terremotati del Marocco.

Il presidente Giovanni Amalberti ha detto: "Il filo conduttore del nuovo anno sarà rafforzare l'orgoglio dell'appartenenza e rendere orgoglioso il nostro club con modi e percorsi di continuazione, nuovi e spero efficaci. L'impegno che personalmente metterò in questo nuovo e delicato compito sarà dare il massimo contando su un direttivo di grande spessore, fonte inesauribile di energie. Lavoreremo insieme come una grande squadra costruendo un piano che ci consentirà di proseguire in maniera ambiziosa i vari service, lavorando per il nostro territorio e gli obiettivi che verranno proposti. Cercheremo di farlo in modo molto operativo coinvolgendo tutti i soci. Abbiamo dimezzato le quote perché desideriamo portare persone nuove, soprattutto giovani".

"Questa serata, per me, è un incontro con degli amici" - ha dichiarato Aurelio Negro, presidente di Zona - "Tutti insieme dobbiamo fare qualcosa per il sociale e per le persone che hanno bisogno. Bisogna raggruppare tutti i club Lions per fare delle azioni congiunte".

E' riuscito, perciò, il primo evento del nuovo anno lionistico organizzato dal cerimoniere Rino Aliquò.