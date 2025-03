Un successo la raccolta alimentare dei Lions di Bordighera, Sanremo ed Arma di Taggia: la solidarietà si fa insieme (foto)

I soci di 5 Lions Club della Zona 4 B del Distretto Lions 108 Ia3 si sono impegnati il 1° marzo in una speciale raccolta alimentare presso alcuni supermercati delle città di appartenenza.

In un momento in cui molte famiglie hanno tante necessità, non riescono ad affrontare la spesa quotidiana e cercano aiuto presso le istituzioni e le associazioni, i Lions di Bordighera, Sanremo ed Arma di Taggia, coordinati dal Presidente di Zona Fabrizio Condrò e della responsabile distrettuale del service “raccolta alimentare” M. Grazia Tacchi, hanno messo in pratica il motto che contraddistingue i Lions WE SERVE, noi serviamo.

Con i loro giubbotti gialli ed armati di sacchetti hanno raccolto presso i supermercati ben 24 quintali di cibi a lunga conservazione e generi di prima necessità, aiutati dall’Associazione Alpini, dai Rangers d’Italia, dai volontari della Protezione Civile, dai volontari della CRI e Croce Verde che hanno poi distribuito tutto alle parrocchie di San Rocco Sanremo, di Terrasanta in Bordighera e Don Bosco di Vallecrosia. Un bel carico di scatoloni è stato donato all’Emporio Solidale di Sanremo, alla Croce Rossa di Bordighera e di Sanremo, alla Croce Verde, al centro di accoglienza Miracolo della Vita di Arma alla Mensa Primo Fiore di Sanremo e alle parrocchie di Arma di Taggia e ai frati cappuccini di Sanremo che aiutano i poveri e senza tetto.

I Presidenti Marco Zagni del Bordighera Host, Delia Sabbieti del Bordighera Otto Luoghi, Loredana Maletta del Sanremo Host, Elena Lanteri Cravet del Sanremo Matutia e Piero Calosso di Arma e Taggia ringraziano i soci dei loro club che hanno partecipato al service e soprattutto i clienti dei supermercati Conad di Bordighera e Vallecrosia, Carrefour di Bussana, Coop di Sanremo e Conad Store di Arma di Taggia che molto generosamente hanno offerto tanti prodotti .

Molti i bambini che hanno condiviso con i genitori un momento di solidarietà portando i loro sacchetti ai soci dei Club Lions

Un GRAZIE di cuore a tutti i direttori ed al personale dei supermercati per la loro disponibilità nel mettere a disposizione le loro strutture per un service di grande rilevanza.

O.D M.Grazia Tacchi