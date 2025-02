Serata dedicata al festival della canzone per il Lions Club Sanremo Matutia al Circolo Golf degli Ulivi

Il noto giornalista ed editore Ilio Masprone è stato ospite del Lions Club Sanremo Matutia presso il ristorante Ad Hoc del Circolo Golf degli Ulivi per una serata dedicata al Festival della Canzone appena concluso e alle manifestazioni musicali che è solito organizzare in Costa Azzurra ed in Italia, soprattutto nel ponente ligure e a Sanremo.

Dopo un’analisi delle canzoni presentate al Festival, degli autori e dei cantanti, Ilio ha intrattenuto i soci e gli ospiti presenti alla serata parlando di altre manifestazioni canore da lui organizzate, di concerti con grandi artisti come Bocelli, di concorsi, di gala della stampa e dei profitti che le case discografiche traggono dall’esibizione dei cantanti.

Sollecitato dalla presidente Elena Lanteri Cravet ha poi affrontato il tema 'Sanremo', con la speranza che la città diventi la città della musica non soltanto durante la settimana del Festival ma con altre manifestazioni, con rappresentazioni di pregio, con 'PRIME' di valore che possano richiamare in città personaggi ed artisti di fama.

I soci del Club sono intervenuti con domande specifiche che hanno riscosso interesse, e alle quali il giornalista ha risposto con aneddoti piacevoli, auspicando che anche i disabili possano godere di un Festival senza barriere, che la città si apra ai tanti di loro che per varie situazioni personali non possono vivere la musica nel migliore dei modi.