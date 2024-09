Al via 'Maonaira fest', cambia la viabilità a Vallecrosia: scattano i divieti di sosta e di transito (Foto)

Cambia la viabilità a Vallecrosia in occasione di 'Maonaira fest'. Scatta il divieto di sosta con rimozione forzata in via Maonaira, sul parcheggio di via San Vincenzo e in via Roma, sul solettone nord, lato strada, dalle 12 del 27 settembre sino alle 10 del 29 settembre.

Inoltre, vi sarà il divieto di transito veicolare, compreso per i possessori di garage e posti auto, in via Maonaira e sul parcheggio in via San Vincenzo dalle 12 del 27 settembre sino alle 10 del 29 settembre, escluso gli operatori della manifestazione per le operazioni di montaggio e smontaggio. Il personale della polizia locale presente sul posto potrà in caso di necessità, impedimenti, cause di forza maggiore o a semplice motivata discrezione, anticipare o posticipare la riapertura al transito veicolare. Sarà sempre garantito il passaggio dei veicoli in emergenza.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale considerata la necessità di procedere alla chiusura della zona per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e consentire le operazioni di montaggio e smontaggio. Un provvedimento, quindi, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale comunale.