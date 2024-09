Birra, cibo, artigianato e musica live: a Vallecrosia prende il via 'Maonaira fest' (Foto e video)

Birra artigianale, musica live, street food e artigianato. A Vallecrosia ha preso il via, questa sera, la prima edizione di 'Maonaira fest'.

Stand di cibo e birra artigianale, nonostante il fastidioso vento, sono stati allestiti nel parcheggio di via San Vincenzo mentre banchetti di artigianato sono stati posizionati in via Maonaira. Per l'occasione Mamy Ink, ha parlato ai presenti del tatuaggio rituale e ha mostrato opere d'arte e gioielli mentre Opificio Chamalou ha illustrato il processo di preparazione dei suoi liquori artigianali.

Tra i protagonisti del Maonaira fest vi sono anche numerosi ristoratori e birrifici locali, come la famosa Gang del Panino e il Birrificio Apuano, Filippo Maccario Creazioni, Birra Cerea, Birrificio della Granda, Birrificio Exuvia, Pasta Fresca Morena, Trattoria del Ponte e Ottagono2 per il servizio bar e caffetteria, che, per l'occasione, hanno proposto i loro deliziosi prodotti. La serata è allietata dalla musica live di Erbagrama.

All'apertura ufficiale della manifestazione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il vicesindaco Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Denis Perrone, Enrico Amalberti e Fabio Perri. La manifestazione, resa possibile grazie alla collaborazione con CNA Imperia, il comune di Vallecrosia, il Comitato Commercianti di Vallecrosia e l'associazione culturale Il Ponte, proseguirà fino alle 24.

L'evento, voluto dai commercianti della città della famiglia, verrà riproposto anche il 28 settembre dalle 18 alle 24. La serata di domani sarà dedicata alla letteratura. Vi sarà, infatti, la presentazione del libro 'La Tela dell'Anima' di Donatella Lauria, edito da L'erudita by Giulio Perrone Editore che sarà moderata dalla professoressa Allegra Celli. Durante l'evento verrà, anche, presentato il tartufo di Seborga.