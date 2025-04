La cantautrice ponentina Chiara Ragnini questa sera ospite di Red Ronnie a 'We Have A Dream' dalle 20:30

Fresca di pubblicazione de L'Effetto che mi fai, primo singolo del nuovo disco e che sta riscontrando ottimi consensi da pubblico e critica, la cantautrice ligure Chiara Ragnini sarà ospite di Red Ronnie stasera mercoledì 9 aprile dalle 20:30, all'interno del format We Have a Dream: l'appuntamento è online sul canale YouTube del noto giornalista e critico musicale. Cliccando qui sarà possibile seguire la trasmissione in diretta.

L'artista racconterà al pubblico dei suoi ultimi progetti e della sua lunga carriera musicale, ripercorrendone i punti salienti. Impegnata ora alle lavorazioni del prossimo album intitolato Cuoresanto, Chiara sarà prossimamente sul palco rispettivamente del Teatro Opere Parrocchiali di via Verdi a Imperia, insieme al cantautore ingauno Geddo nella serata di venerdì 18 aprile, e su quello del Teatro Ariston di Sanremo ospite dei Pirati dei Caruggi nella sera di mercoledì 30 aprile.

Da anni attiva sulla scena indipendente, Chiara Ragnini è stata ospite di recente di Vinicio Capossela, duettando con l'artista nelle sue tappe genovesi del tour; è andata in onda live su RAI Radio2 e RAI Radio Tutta Italiana e su RAI2 nel format E Viva il VideoBox! Ospite più volte del Club Tenco, negli anni ha condiviso il palco anche con I Pirati dei Caruggi, Milano 5.0, Omar Pedrini, Vittorio De Scalzi, Dolcenera e molti altri. Collocata fra gli artisti del "Dizionario dei Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio" di Michele Neri e recentemente inserita fra le cantautrici più interessanti nel nuovo libro di Paolo Talanca "Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia", ha tre album, due EP e un disco live alle spalle e attualmente è al lavoro sul suo nuovo disco di inediti Cuoresanto, di imminente pubblicazione.