Sanremo, sabato 4 aprile l’Orchestra Sinfonica presenta “Il canto del violino e il vento di Scozia”

Dopo una settimana ricca di eventi, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò con un appuntamento imperdibile: sabato 4 aprile alle 18.00, i presenti potranno assistere al concerto “Il canto del violino e il vento di Scozia”.

Il programma musicale unisce il lirismo romantico di Max Bruch con l’intensità evocativa di Felix Mendelssohn-Bartholdy, sotto la direzione del M° Daniel Somogyi-Tóth. Insieme a lui, la giovane e talentuosa violinista Mariam Abouzahra, già affermata a livello internazionale, interpreterà il celebre “Concerto per violino e orchestra in sol minore op. 26” di Bruch. Il concerto, amato da molti, è noto per la sua straordinaria intensità melodica e il perfetto equilibrio tra virtuosismo e cantabilità.

La seconda parte del concerto vedrà l’esecuzione della “Sinfonia n. 3 in la minore op. 56”, detta “Scozzese”, di Mendelssohn, ispirata al viaggio che il compositore compì in Scozia. Un affresco sonoro che ricrea la bellezza dei paesaggi scozzesi, con una scrittura musicale raffinata e di grande respiro.

Questo concerto si inserisce in un mese di grande attività per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che proseguirà con numerosi appuntamenti, tra cui concerti al Casinò di Sanremo e a Bordighera.

I biglietti per l’evento del 4 aprile sono disponibili su Liveticket.

Calendario Aprile 2026

Sabato 4 aprile alle 18:00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

“Il canto del violino e il vento di Scozia” con Mariam Abouzahra (violino). Alla direzione il M° Daniel Somogyi-Tóth.

Musiche di Max Bruch e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Biglietti: https://liveticket.it/evento.aspx?Id=653705

Domenica 12 aprile alle 18:00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

“La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del ‘900” con Gianluca Littera (armonica a bocca). Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo.

Musiche di Michael Spivakovsky, James Moody, Nino Rota.

Biglietti: https://liveticket.it/evento.aspx?Id=658070

Sabato 18 aprile alle 18:00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

“Voci di Mozart. Il clarinetto canta, la sinfonia danza” con Calogero Palermo (clarinetto). Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo.

Biglietti: https://liveticket.it/evento.aspx?Id=653709

Domenica 19 aprile alle 18:00 - Palazzo del Parco di Bordighera

“Voci di Mozart. Il clarinetto canta, la sinfonia danza” con Calogero Palermo (clarinetto). Alla direzione il M° Giancarlo De Lorenzo.

Biglietti: https://liveticket.it/evento.aspx?Id=653733

Giovedì 23 aprile alle 21:00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

“Anima romantica. Il sogno di Schumann ed il fervore di Kaliwoda” con Congyu Wang (pianoforte). Alla direzione il M° Nicola Colafelice.

Musiche di Diego Salvatori (prima assoluta), Robert Schumann, Wenzel Kalliwoda.

Biglietti: https://liveticket.it/evento.aspx?Id=653711

Lunedì 27 aprile alle 18:30 - Steinway & Sons Milano

Incontro e esibizione del giovane pianista brasiliano Estefan Vergara - vincitore di RPM Sanremo 2025 (presso Steinway & Sons Flagship Store Milano - Largo Guido Donegani, 3)

Ingresso su invito: https://eu.steinway.com/it/showroom/steinway-milano/register/