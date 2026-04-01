VST, ingegneria e know-how nei processi di cottura industriale, al fianco di IDA Summit 2026

VST è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di forni industriali per il settore alimentare, dove competenza tecnica e cultura della cottura si incontrano. Grazie a un know-how consolidato nei processi termici, l’azienda sviluppa soluzioni su misura capaci di garantire uniformità, efficienza e continuità produttiva.

Realizza forni specifici per la panificazione, per la frutta secca e per la quinta gamma. I forni per panificazione cuociono pani e focacce con uniformità di colore e croccantezza, spesso usando vapore per croste perfette. Quelli per frutta secca tostano nocciole e mandorle con aria calda per doratura uniforme e aromi preservati. I forni per quinta gamma pastorizzano piatti pronti refrigerati, estendendo la shelf-life senza alterare gusto.

Progetta forni completamente personalizzabili, adattati ai processi produttivi, agli spazi disponibili e alle prestazioni richieste. Dalla configurazione termica alle dimensioni, ogni dettaglio è pensato per integrarsi perfettamente nella linea di produzione richiesta.

Con la partecipazione come sponsor all’IDA Summit di Torino, VST punta a creare nuove sinergie con partner africani nel food processing.

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