Ape compie 80 anni: a Vallebona EuroApe 2026 celebra storia, comunità e futuro della tre ruote Piaggio

Nel 2026 l’Ape festeggia 80 anni, un traguardo che segna non solo la longevità di uno dei veicoli più iconici d’Italia, ma anche una parte fondamentale della storia economica e sociale del Paese. Nello stesso anno ricorrono anche i 20 anni dell’Ape Club d’Italia, dando vita a un calendario celebrativo diffuso tra il 2026 e il 2027. Il momento centrale sarà EuroApe 2026, in programma il 18 e 19 aprile a Vallebona, nell’entroterra della Riviera dei Fiori, in provincia di Imperia. L’evento rappresenta il principale appuntamento europeo per gli appassionati della tre ruote e il cuore delle celebrazioni ufficiali.

La scelta di Vallebona non è casuale: il borgo ligure incarna perfettamente l’identità originaria dell’Ape, fatta di lavoro quotidiano, relazioni di prossimità e legame con il territorio. Le attività inizieranno già dal venerdì con l’arrivo dei partecipanti e i primi momenti di incontro tra club italiani ed europei. Sabato 18 aprile l’Ape Village sarà il fulcro dell’evento, ospitando l’Assemblea Generale, la conferenza stampa e il vernissage della mostra “20 anni di Ape Club d’Italia”. Nel pomeriggio il paese si trasformerà in un percorso diffuso tra degustazioni, show cooking, visite guidate e laboratori dedicati ai prodotti liguri. Le attività della giornata saranno aperte gratuitamente al pubblico, con navette da Bordighera per favorire la partecipazione. Restano invece riservate agli iscritti la cena sociale e le premiazioni serali.

Domenica 19 aprile spazio alla ApeParade, una sfilata che attraverserà il territorio fino a Seborga: un lungo corteo di modelli di diverse epoche che darà vita a uno spettacolo unico tra mare e colline, simbolo dinamico di ottant’anni di storia. «Vallebona rappresenta il cuore delle celebrazioni – afferma Jean Claude Aiazzi, Presidente dell’Ape Club d’Italia – qui celebriamo gli 80 anni dell’Ape nel modo più coerente possibile: dentro un territorio autentico, tra arte a lei dedicata e persone che la vivono e la custodiscono. È una storia che nasce nel 1946 ma che continua a evolversi e il nostro compito è tenerla viva, guardando al futuro».

Fondato nel 2006, l’Ape Club d’Italia è oggi l’unica realtà organizzata dedicata alla tre ruote Piaggio, con una community attiva anche a livello internazionale e impegnata nella promozione di raduni, iniziative culturali e progetti di valorizzazione storica. Le celebrazioni proseguiranno il 22 e 23 novembre a Milano, città del debutto ufficiale dell’Ape nel 1946, con un appuntamento dedicato alla memoria e all’evoluzione del modello. Dalla ricostruzione del dopoguerra a oggi, l’Ape ha attraversato generazioni trasformandosi da mezzo di lavoro essenziale a simbolo identitario e culturale. EuroApe 2026 rappresenta così la sintesi di questo percorso: radici territoriali, dimensione europea e una comunità ancora viva e in movimento.