Musica live, cultura, artigianato, cibo e birra: torna 'Maonaira fest' a Vallecrosia (Foto)

Artigianato, cibo, birre artigianali, musica e cultura protagonisti a Vallecrosia. 'Maonaira fest' torna oggi, sabato 28 settembre, con un programma ancora più ricco e coinvolgente. L'evento, che si svolge in via Maonaira dalle 18 alle 24, è organizzato da CNA Imperia con il patrocinio del comune di Vallecrosia, il supporto del Comitato Commercianti Vallecrosia e dell'associazione culturale Il Ponte.

Dopo il riuscito start della prima serata, la seconda giornata promette di offrire ai visitatori una combinazione perfetta di artigianato, street food, birra artigianale e musica dal vivo. Sul fronte musicale, ci sarà il concerto live dei Blessed Rebels e una selezione musicale con il djset di Alberto Incarbona, per rendere l'atmosfera ancora più vibrante e coinvolgente.

Inoltre, alle 18:30, presso lo spazio dedicato agli eventi culturali, si terrà la presentazione del libro "La Tela dell'Anima" di Donatella Lauria, edito da L'erudita by Giulio Perrone Editore. A moderare l'incontro sarà la professoressa Allegra Celli, offrendo un’opportunità unica di immergersi nella letteratura.

Tra le proposte gastronomiche della serata:

• Gang del Panino con i suoi celebri panini toscani

• Birrificio Apuano e altre eccellenze della birra artigianale come Birra Cerea, Birrificio della Granda e Birrificio Exuvia

• Filippo Maccario Creazioni con dolci e gelato artigianale

• Pasta Fresca Morena, che preparerà deliziosi primi piatti con pasta artigianale e sughi fatti in casa

• Trattoria del Ponte con specialità dell’entroterra ligure

• Ottagono2 che si occuperà del servizio bar e caffetteria

Gli artigiani presenti, come Mamy Ink, Opificio Chamalou, Tartufaia Black Prince, e Foto Carlo con le sue creazioni digitali da indossare, offriranno al pubblico opere uniche e momenti culturali legati all’artigianato.

Graziano Poretti, vicepresidente di CNA Imperia e referente dei progetti Arti-Turismo e Mestieri-Digitali, ha dichiarato: "L'impegno di CNA Imperia in veste di organizzatrice o collaboratrice per promuovere l'artigianato, la tradizione e l'innovazione, continua. Dopo il grande successo del Beer Festival ad agosto è il momento del MAONAIRAfest a settembre. Il 5-6 ottobre l'Arti-Villaggio CNA sarà Mare Cultura in Sanremo e ad Olioliva nel prossimo novembre. Questi eventi condividono un filo conduttore: la volontà e l'impegno di promuovere e valorizzare il nostro territorio, il suo artigianato e le sue tradizioni, accostando innovazione e cultura locale, nuove idee e proposte, come l'Arti-Turismo, un'iniziativa in continua crescita che punta a far vivere ai visitatori esperienze autentiche legate all'artigianato locale, immergendoli nelle tradizioni del territorio. A Mare Cultura parleremo di meteorologia, di tartarughine, di nodi marinari e, naturalmente, di cibo, ma con l'artigianato padrone indiscusso della scena. Sarà un’occasione per scoprire come le nuove tecnologie si integrano con le tradizioni, dai mestieri digitali legati al mare fino alle arti manuali che hanno radici profonde nella nostra storia. Il nostro obiettivo è sempre quello di creare momenti di condivisione che arricchiscono la comunità, offrendo una visione completa del passato e del futuro delle nostre eccellenze".

La seconda giornata del MAONAIRAfest è un’occasione imperdibile per scoprire i sapori, l’artigianato e la cultura locale, all'insegna della convivialità e del divertimento, accompagnati da buona musica. L'evento vede la collaborazione tecnica di INTESA Grandi Impianti, Cooking LAB e VAMA Service.