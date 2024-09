Due serate di birra, artigianato, musica, cultura e sapori locali: Vallecrosia organizza 'Maonaira fest' (Foto e video)

Due serate ricche di birra artigianale, artigianato, musica live, street food, cultura e sapori locali verranno proposte a Vallecrosia il 27 e il 28 settembre. Verrà, infatti, organizzata la prima edizione di 'Maonaira fest'.

L'evento, voluto dai commercianti della città della famiglia, si svolgerà in via Maonaira dalle 18 alle 24. "Saranno due serate ricche di artigianato, musica live, street food e birra artigianale ma vi saranno anche momenti culturali imperdibili" - fa sapere l'assessore di Vallecrosia con deleghe al Turismo e alle Manifestazioni Pino Ierace - "Si potranno assaggiare birre artigianali di Carrara, Lucca, Siena e Livorno e vini toscani di cantine a conduzione familiare e si potranno degustare formaggi e salumi toscani. Vi saranno anche diverse tipologie di birre senza glutine. Il tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre sarà dedicato all’artigianato, con gli interventi di Mamy Ink, che parlerà del tatuaggio rituale, Opificio Chamalou, che illustrerà il processo di preparazione dei suoi liquori artigianali, e Black Prince, che guiderà i presenti alla scoperta dei tartufi neri locali. Sabato 28 settembre sarà, invece, dedicato alla letteratura con la presentazione del libro 'La Tela dell'Anima' di Donatella Lauria, edito da L'erudita by Giulio Perrone Editore. La presentazione sarà moderata dalla professoressa Allegra Celli".

Tra i protagonisti del Maonaira fest vi sono anche numerosi ristoratori e birrifici locali, come la famosa Gang del Panino e il Birrificio Apuano. Saranno presenti anche Filippo Maccario Creazioni, Birra Cerea, Birrificio della Granda, Birrificio Exuvia, Pasta Fresca Morena, Trattoria del Ponte e Ottagono2 per il servizio bar e caffetteria. "E' un'idea che avevamo in mente già da un po' di tempo e siamo contenti che sia il Comune che Luciano Vazzano di Cna Imperia abbiano colto la proposta dei commercianti. Abbiamo avuto in concessione il parcheggio di via San Vincenzo dove andremo ad allestire gazebi per il food, i birrifici e l'artigianato e abbiamo predisposto degli striscioni per far capire che c’è la festa" - racconta Riccardo Broccardi della Gang del Panino - "Ci fa piacere portare prodotti nostri per farli conoscere. E’ stata una cosa fortuita aprire a Vallecrosia ma nel tempo ci siamo accorti che è un comune molto commerciale rispetto ad altri comuni limitrofi. E' un comune aperto a questo tipo di iniziative. Siamo contenti di come siamo stati accolti a Vallecrosia, ci troviamo bene e vengono anche personaggi di un certo calibro dalla Francia, da Torino e da tutta la provincia per i nostri prodotti. Tutti ormai sanno che se vuoi mangiare toscano devi venire a Vallecrosia e questo è per noi un punto d’orgoglio. L'evento del fine settimana si avvale anche della collaborazione tecnica di Intesa Grandi Impianti, Cooking LAB e VAMA Service. Ringrazio gli assessori Pino Ierace e Patrizia Biancheri, tutta l'Amministrazione comunale e il suo staff, Cna Imperia, di cui siamo associati, e l'associazione Il Ponte per la collaborazione. Speriamo di portare allegria, spensieratezza e divertimento. E’ una prima edizione per provare e poi vediamo se la cosa funziona potrebbe ripetersi".

Una manifestazione resa possibile grazie alla collaborazione con CNA Imperia, con il comune di Vallecrosia, il Comitato Commercianti di Vallecrosia e l'associazione culturale Il Ponte. "Sono particolarmente contento di questa iniziativa dei nostri commercianti che hanno ideato e creato, insieme a CNA e con la collaborazione dell'associazione culturale Il Ponte, questa manifestazione o meglio festa di via Maonaira. Finalmente dei commercianti si mettono insieme per fare qualcosa insieme all’amministrazione e, quindi, noi non potevamo far altro che accogliere l’iniziativa" - afferma l'assessore Pino Ierace - "Una festa con artigianato, cultura, musica live, tanto buon cibo e la possibilità di degustare le birre artigianali. Da parte dell'Amministrazione comunale vi è la volontà di favorire queste iniziative e spero che sia la prima di tante altre in tutta la città. Come amministratore in primis dovevo accoglierla e cercare di fare tutto quello che era necessario per organizzarla in breve tempo. Ringrazio, perciò, Cna Imperia, i commercianti di Vallecrosia e l'associazione culturale Il Ponte, che organizza sempre eventi interessanti sul territorio, per questa occasione di incontro per la comunità, che unisce tradizione e innovazione. Sarà un'occasione anche per valorizzare le eccellenze del nostro territorio e offrire ai visitatori un’esperienza completa di sapori e intrattenimento. L’evento è aperto a tutti e si prevede una grande affluenza di pubblico. Spero che un evento simile si possa ripetere semestralmente. Sono strafelice di questa manifestazione".

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 27 settembre alle 18. "Durante l'evento verrà presentato anche il Tartufo di Seborga" - svela Franz Verrando - "Il Tartufo di Seborga nasce a giugno di quest’anno. La tartufaia Villiam Casali è una novità per la nostra zona. E’, infatti, la prima tartufaia del ponente. Cambiando la destinazione d’uso di alcune zone dove c’era fogliame, essendo il tartufo già presente in natura, sei anni fa sono stati piantati alberi micorizzati che favoriscono la produzione del tartufo e così ora ci sono diversi tipi di tartufo nero nelle sue varie stagionalità e il bianchetto. E’ un prodotto che viene proposto tutto l’anno".

Spazio anche agli artigiani. “Sono un’artigiana dell’artigianato. Produco cose e artigianato. Cinque anni fa ho avuto un'idea illuminante con Luciano Vazzano e così ho creato un laboratorio di tatuaggi in cui ho inserito diverse passioni. Ho inserito i gioielli che faccio da 15 anni e ho diversi collaboratori che fanno diverse cose, per esempio la cartomanzia” - dice Luana Ambrosino di MamyInk MamyChic a Bordighera - “Durante l'evento a Vallecrosia mi occuperò del tatuaggio rituale, spiegherò che cos'è. Il mio è un lavoro difficile da fare fisicamente ma mi dà soddisfazioni, lavoro, infatti, tanto con gli Stati Uniti. E’ un territorio particolare e difficile ma tutti coloro che entrano mi chiedono se possono abbracciarmi ed è una cosa meravigliosa. Più abbracci per tutti è ormai il mio mantra”.