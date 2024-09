Ventimiglia: proseguirà anche domani il lavoro dei Vigili del Fuoco nell'abitazione distrutta dall'incendio in via dei Due Camini

E’ proseguito per tutto il giorno ed andrà avanti anche domani il duro lavoro di smussamento e bonifica dei Vigili del Fuoco che, da ieri sera stanno operando nell’abitazione di via Due Camini nell’immediato entroterra di Ventimiglia, distrutta quasi totalmente da un incendio. I pompieri hanno lavorato sia nella notte che questa mattina per spegnere le fiamme ma, almeno per il momento, non riescono ancora a dare una causa del rogo visto che le operazioni di rimozione della enorme quantità di materiale che era stato accumulato nell’abitazione (e che è bruciato).

L’incendio, lo ricordiamo, è divampato per cause ancora da appurare, nell’abitazione dove iuna volta era aperta l’osteria dei ‘Due Camini’. L'allarme è stato immediatamente lanciato dai residenti ed i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo sono intervenuti, supportati dal carro autoprotettori e dalle autobotti del distaccamento di Sanremo e della centrale di Imperia. Il primo ad intervenire sul luogo del disastro è stato Nico Martinetto, volto molto noto a Ventimiglia. L’uomo, che vive a circa 100 metri dall’abitazione andata a fuoco, ha subito visto uno dei due fratelli fuori dalla casa (il più giovane) che gli ha indicato come il congiunto fosse al piano seminterrato. “Sono subito andato sotto – ci ha detto Martinetto – ed ho cercato di aprire un cancello di legno. Poi sono arrivati i Vigili del Fuoco e con una sega circolare siamo riusciti a farlo uscire”.

Intanto oggi sopralluogo del sindaco di Ventimiglia Flavio di Muro e del vicesindaco Marco Agosta all' abitazione distrutta da un incendio divampato, per cause ancora ignote, durante la notte in via Due Camini. Oggi il primo cittadino e il suo vice si sono recati sul luogo dell'incendio per verificare personalmente la situazione e mostrare vicinanza ai cittadini rimasti coinvolti nella disgrazia.

Due gli intossicati, i fratelli Valerio e Giampaolo Anfosso, per fortuna in modo lieve. Il primo è uscito da solo mentre l’altro è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco tagliando una grata della finestra. L’abitazione è andata completamente distrutta ed è anche crollato il tetto. Sul posto, nella notte, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le ambulanze di Croce Verde Intemelia e Azzurra di Vallecrosia, che hanno provveduto a trasportare i due feriti in ospedale.