Ventimiglia: abitazione a fuoco ieri sera in via Due Camini, bonifica dell'incendio in corso e due intossicati (Foto)

Sono in corso di svolgimento le operazioni di bonifica dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per lo spegnimento dell’incendio divampato nella tarda serata di ieri in un'abitazione situata a Ventimiglia Alta, in via Due Camini.

L'allarme è stato immediatamente lanciato dai residenti ed i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo sono intervenuti, supportati dal carro autoprotettori e dalle autobotti del distaccamento di Sanremo e della centrale di Imperia.

Il primo ad intervenire sul luogo del disastro è stato Nico Martinetto, volto molto noto a Ventimiglia. L’uomo, che vive a circa 100 metri dall’abitazione andata a fuoco, ha subito visto uno dei due fratelli fuori dalla casa (il più giovane) che gli ha indicato come il congiunto fosse al piano seminterrato. “Sono subito andato sotto – ci ha detto Martinetto – ed ho cercato di aprire un cancello di legno. Poi sono arrivati i Vigili del Fuoco e con una sega circolare siamo riusciti a farlo uscire”.

Le squadre dei pompieri, dopo lo spegnimento delle fiamme, stanno ora procedendo alle operazioni di bonifica. Alcuni focolai sono ancora attivi nel magazzino e l’abitazione è ovviamente inagibile. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco.

Due gli intossicati, i fratelli Valerio e Giampaolo Anfosso, per fortuna in modo lieve. Il primo è uscito da solo mentre l’altro è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco tagliando una grata della finestra. L’abitazione è andata completamente distrutta ed è anche crollato il tetto. Sul posto, nella notte, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le ambulanze di Croce Verde Intemelia e Azzurra di Vallecrosia, che hanno provveduto a trasportare i due feriti in ospedale.

L’abitazione era fino a diversi anni fa un ristorante molto noto, l’osteria dei Due Camini, poi i fratelli lo hanno trasformato in abitazione. L’incendio sarebbe partito dal piazzale ma, al momento, non si conoscono le cause.