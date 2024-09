Ventimiglia, incendio in via Due Camini: nella notte sopralluogo dei vigili del fuoco

Il duro lavoro di smassamento e bonifica dei vigili del fuoco nell’abitazione di via Due Camini a Ventimiglia, distrutta quasi totalmente da un incendio divampato mercoledì notte, si è concluso oggi. Durante la notte, però, gli uomini del 115 faranno comunque un sopralluogo per controllare l’abitazione, che una volta ospitava l’osteria ‘Due Camini’.

"Ci siamo subito attivati per trovare una soluzione e garantire ai signori un’adeguata sistemazione" - dice il vicesindaco Marco Agosta, che ieri, ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco Flavio Di Muro sul luogo dell'incendio per verificare personalmente la situazione e mostrare vicinanza ai cittadini rimasti coinvolti nella disgrazia - "Questa mattina i signori sono andati dagli assistenti sociali ma per il momento hanno deciso di appoggiarsi dai parenti e, quindi, non hanno bisogno, almeno per ora, di una sistemazione. Sono, comunque, in contatto anche con la figlia alla quale ho detto che in caso avessero bisogno noi siamo a disposizione per dare una mano. Noi ci siamo".

Allertati dai residenti, nella notte dell'incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ventimiglia e Sanremo, supportati dal carro autoprotettori e dalle autobotti del distaccamento di Sanremo e della centrale di Imperia. Il primo ad intervenire sul luogo del disastro è stato, però, Nico Martinetto, volto molto noto a Ventimiglia, che vive a circa cento metri dall’abitazione andata a fuoco. Accortosi dell'incendio si è recato sul posto per accertarsi che i fratelli Valerio e Giampaolo Anfosso stessero bene. Uno dei due era già fuori dalla casa, il più giovane, ma l'altro no e così si è precipitato subito per aiutarlo e grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno tagliato una grata della finestra del seminterrato in cui l'uomo si trovava, sono riusciti a salvarlo. I due fratelli, intossicati, per fortuna in modo lieve, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dalle ambulanze di Croce Verde Intemelia e Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, che hanno provveduto a trasportare i due feriti in ospedale.