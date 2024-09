Ventimiglia, incendio in un'abitazione in via Due Camini: intervento dei vigili del fuoco (Foto)

Nella tarda serata di oggi, un incendio è divampato in un'abitazione situata a Ventimiglia Alta, in via Due Camini. L'allarme è stato immediatamente lanciato dai residenti. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo si sono recate rapidamente sul luogo dell'incidente, supportate dal carro autoprotettori e dalle autobotti del distaccamento di Sanremo e della centrale di Imperia.

Le squadre sono attualmente impegnate nello spegnimento delle fiamme, lavorando per contenere l'incendio e prevenire ulteriori danni. Non sono ancora note le cause che hanno scatenato il rogo, né l'entità dei danni riportati all'abitazione coinvolta. Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118: secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che due persone siano rimaste intossicate dal fumo sprigionato dalle fiamme.