Ventimiglia, Agosto Medievale: Campu vince la Regata dei Sestieri

Campu vince la Regata dei Sestieri andata in scena in serata a Ventimiglia.

I sestrieri cittadini Campu, Auriveu, Ciassa, Burgu, Marina e Cuventu sono scesi in mare per competere tra loro con i gozzi liguri, sul miglio marino, per ottenere poi l'assegnazione del Palio Marinaro, il 'Carbaso'. Con determinazione, passione e fatica tutti hanno dato il meglio di loro stessi ma alla fine è il sestiere Campu a conquistare la vittoria per il terzo anno consecutivo.

La serata proseguirà con la Notte del Corsaro Nero e delle botteghe erranti nella città medievale. L’evento, che quest'anno è incentrato sugli intrighi politico-familiari tra XV e XVI secolo tra i Grimaldi e i Doria, è organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia.