Agosto Medievale, le Notti di Mediestate e delle Perseidi animano il centro storico di Ventimiglia (Foto e video)

Taverne, spettacoli di danze e giocoleria, animazione, giochi storici, strumenti di tortura, prodotti artigianali, intrattenimenti musicali hanno animato, venerdì e sabato sera, il centro storico di Ventimiglia. Sono riuscite la Notte di Mediestate e la Notte delle Perseidi, iniziative dell’Agosto Medievale.

(Video in caricamento)

Oggi, il 4 agosto, invece è andata in scena la Giornata Marinaresca. In serata si terrà la Regata dei Sestieri, una competizione con i gozzi liguri, sul miglio marino per l'assegnazione del Palio Marinaro, il 'Carbaso' e verrà proposta la Notte del Corsaro Nero e delle botteghe erranti.

L’evento è organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia.