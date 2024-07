Ventimiglia torna nel passato, il Raduno della Permissione apre l'Agosto Medievale (Foto e video)

Storia, prodotti locali, usanze e costumi. Tuffo nel passato a Ventimiglia con l’Agosto Medievale. La tradizionale manifestazione, giunta alla sua 49a edizione, ha preso il via ieri sera nel centro storico con il Raduno della Permissione.

Un corteo storico con figuranti, che rappresentavano le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia, sestieri, il sindaco Flavio Di Muro e gli assessori Serena Calcopietro e Milena Raco hanno sfilato, lungo via Garibaldi fino in piazza della Cattedrale, in abito storico. Si è svolta poi l'offerta del cero in Cattedrale, la benedizione del Palio Marinaro e la richiesta al sindaco per l'inizio delle competizioni. Dopo il discorso del primo cittadino, affacciatosi da un balcone, ha, in seguito, preso il via la novità di quest'anno: la disfida di drappi e tamburi. I sestieri si sono sfidati in un torneo mettendo in scena uno spettacoli con giochi di bandiera accompagnati al ritmo di tamburi. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo e il consigliere comunale a Vallecrosia Fabio Perri.

La manifestazione, che quest'anno è incentrata sul legame tra Grimaldi e Doria, in particolar modo sugli intrighi politico-familiari avvenuti tra il XV e il XVI secolo, ha attirato tanti cittadini e turisti che sono stati catapultati indietro nel tempo. L'evento proseguirà oggi, il 28 luglio, con la Notte della contesa. Questa volta la manifestazione si sposterà nel centro della città, in piazza della Libertà, dove andranno in scena la lettura del bando, la cerimonia di giuramento, l'assegnazione delle corsie e il campo de li giochi, la competizione tra sestieri in vari giochi storici.