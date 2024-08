Ventimiglia, Agosto Medievale 2024: Campu vince la Regata dei Sestieri e il Palio cittadino (Foto e video)

Il sestiere Campu vince la Regata dei Sestieri e il Palio cittadino per il secondo anno consecutivo. E' stato premiato, ieri sera, nel corso della Notte del Guiderdone, che ha chiuso gli eventi dell'Agosto Medievale di Ventimiglia.

Taverne, animazioni, spettacoli, intrattenimenti musicali, il mercato medievale con prodotti artigianali, giochi di bandiera dei sestieri cittadini e il corteo storico lungo le vie hanno animato ancora una volta la città alta. Per l'occasione sono state divulgate le classifiche e si sono svolte le premiazioni e l'assegnazione del Palio cittadino alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e della sua amministrazione, del consigliere regionale Veronica Russo, del consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri, di autorità civili e militari, della polizia locale, della Protezione civile, della Croce Rossa, di cittadini e turisti.

La giuria, nella disfida di drappi e tamburi, ha stabilito che a vincere tra gli sbandieratori è il sestiere Ciassa, seguito da Burgu, Campu, Cuventu, Auriveu e Marina. Si aggiudica i musici il sestiere Burgu, seguito da Ciassa, Cuventu, Campu, Auriveu e Marina. Nella finale con 147 punti il sestiere Ciassa si trova in testa, seguito da Burgu con 143 punti, Campu con 126,5 punti, Cuventu con 126,5 punti, Auriveu con 111,5 punti e da Marina con 104 punti.

Nei giochi storici quest'anno è il sestiere Auriveu a vincere, seguito da Marina, Cuventu, Burgu, Ciassa e Campu. Per quanto riguarda la rievocazione storica per la tematica si è piazzato al primo posto Campu seguito da Auriveu, Ciassa, Cuventu, Marina e Burgu; per la scenografia arriva primo Ciassa, seguito da Campu, Marina, Burgu, Auriveu e Cuventu. Per la fedeltà storica è Campu ad essere in cima al podio, seguito da Ciassa, Marina, Cuventu, Auriveu e Burgu. Per l'interpretazione della sceneggiatura è Campu a vincere, seguito da Burgu, Auriveu, Marina, Ciassa e Cuventu. Facendo la somma dei punti vi sono nella classifica finale Campu, che si aggiudica il primo posto con 75 punti, seguito da Ciassa con 70,5 punti, Auriveu con 68 punti, Marina con 67,5 punti, Burgu con 67 punti e Cuventu con 64,5 punti. La Regata dei Sestieri si è, invece, conclusa con la vittoria del sestiere Campu, seguito da Burgu, Marina, Cuventu, Ciassa e Auriveu.

Per l'occasione si è svolta anche la premiazione dei migliori e più votati scatti che hanno partecipato al concorso fotografico proposto dal sestiere Campu per consentire a cittadini, e non solo, di immortalare momenti dell'Agosto Medievale. Un'iniziativa organizzata in memoria di Carlo Mazzarella per tutti 'Uccio' scomparso recentemente.

L’evento, che quest'anno era incentrato sugli intrighi politico-familiari tra XV e XVI secolo trai Grimaldi e i Doria, è stato organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia. "Desidero ringraziare, unitamente a tutta l'amministrazione comunale, i valorosi sestieri della nostra città, giovani e meno giovani, che tutto l'anno non solo in questa manifestazione si dedicano gratuitamente e volontariamente per animare Ventimiglia e in particolare il centro storico" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Siamo arrivato alla fine della manifestazione e credo che sia stata apprezzata da tanti ventimigliesi perché la partecipazione è stata notevole, abbiamo visto anche tanti turisti che per la prima volta sono venuti nel nostro centro storico per apprezzare le ambientazioni, la regata gozzi e vedere i giochi storici in piazza del Comune. Ci prepariamo all'anno prossimo, che sarà il cinquantesimo anniversario dell'Agosto Medievale, una manifestazione a cui siamo molto legati perché ricorda le nostre origini, le nostre tradizioni che vogliamo preservare, valorizzare e promuovere nel tempo. Ringrazio l'assessore Calcopietro che si è dedicata all'organizzazione di tutto questo, l'Ente Agosto Medievale, i sestieri di Ventimiglia, tutte le associazioni, le forze dell'ordine e il presentatore".

Soddisfatti gli organizzatori per il gran numero di pubblico presente in ogni serata. La manifestazione è riuscita in sicurezza grazie al lavoro costante della Protezione civile e delle forze dell'ordine.