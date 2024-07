Tuffo nel passato con l'Agosto Medievale, Ventimiglia rievoca gli intrighi politico-familiari tra Grimaldi e Doria (Foto e video)

A Ventimiglia torna l’Agosto Medievale. La tradizionale manifestazione, giunta alla sua 49 edizione, prenderà il via nel fine settimana. Quest'anno il tema sarà il legame tra Grimaldi e Doria. Per l'occasione verranno rievocati gli intrighi politico-familiari avvenuti tra il XV e il XVI secolo.

"Anche quest'anno ritorna uno degli eventi del patrimonio culturale ligure più apprezzato dal pubblico ventimigliese: l'Agosto Medievale che è un evento tradizionale. La storia, gli usi e i costumi più rappresentativi del nostro territorio che vengono rievocati durante questa manifestazione sono tali da attrarre residenti e turisti. Il grande successo ottenuto con le edizioni precedenti si riproporrà adeguatamente valorizzato e promosso grazie all'Ente Agosto Medievale in sinergia con i sestieri cittadini che ringrazio per la dedizione e l'impegno profuso in tutti questi anni" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Questa edizione rappresenta per noi una prova generale in vista del prossimo anni: nel 2025 celebreremo i cinquant'anni dalla nascita di questa storica manifestazione. Da quest'anno abbiamo già aumentato il nostro contributo e ci sarà anche un sostanzioso contributo da parte di Regione Liguria. Quest'anno il tema è legato al Principato di Monaco e, quindi, alcuni rappresentanti del Comune presenzieranno alla manifestazione. Ci sono alcune innovazioni in questo Agosto Medievale. Ringrazio gli organizzatori, i residenti e i commercianti che si sono messi a disposizione di questa manifestazione".

"L'obiettivo è portare l'Agosto Medievale oltre il confine" - aggiunge l'assessore Serena Calcopietro - "Sono sicura che quest'anno sia un'altra manifestazione degna e siamo vicini e volenterosi di riuscire a far scoprire sempre di più il centro storico che si presta benissimo per questa manifestazione. Andremo ad aumentare gli investimenti per migliorarlo e implementeremo l'allestimento di bandiere lungo via Garibaldi. L'idea e la progettazione, anche se a volte non si vede, in realtà stanno andando avanti. Come assessore alla Cultura mi piace mettere in risalto tutta la documentazione storica che c'è dietro. Numerose saranno le autorità cittadine di Monaco. Saranno presenti il 2 agosto per poter mostrare loro le ambientazioni e le rievocazioni teatrali. Non dimentichiamo l'aspetto sociale che coinvolge i sestieri e i giovani che si allenano. Dal punto di vista economico siamo stati vicini con un contributo di 500 euro per ripristinare una parte di manifestazione che era stata messa da parte. Inoltre, l'aspetto enogastronomico viene messo in risalto. Sono banditi alcuni cibi e bevande per un immersione a 360 gradi del contesto storico. Una manifestazione che mette in luce anche la balestra antica, giochi storici, palii e tornei. E' il fulcro del calendario delle manifestazioni estive".

L'evento è proposto dall'Ente Agosto Medievale. "Ci è stato appena conferito il titolo di 'Artigiani dei siti storici di Grimaldi' e ciò ci rende orgogliosi" - fa sapere Antonella Didonè dell'Ente Agosto Medioevale - "Siamo riusciti a creare un ambiente familiare tra i sestrieri ma non mancherà di certo la sana competizione. Vi sarà, inoltre, un punto informativo della polizia di frontiera che per noi è molto importante".

L'atteso evento prenderà il via sabato prossimo. "Iniziamo sabato 27 luglio, dalle 20.30 con il raduno della permissione in piazza della Cattedrale. Dalle 21 partirà il corteo storico. I figuranti, che rappresentano le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia, sfileranno in abito storico. Si terrà poi l'offerta del cero in Cattedrale, la benedizione del Palio Marinaro e la richiesta al sindaco per l'inizio delle competizioni" - svela Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medioevale - "La novità di quest'anno sarà la disfida di drappi e tamburi con il torneo dei sestieri e lo spettacolo con giochi di bandiera".

"Domenica 28 luglio, invece, vi sarà la Notte della contesa" - fa sapere Fusco - "La novità è che sarà in piazza della Libertà dalle 21 e prevede la lettura del bando, la cerimonia di giuramento e l'assegnazione delle corsie. Si terrà poi il campo de li giochi, una competizione tra Sestieri in vari giochi storici come tiro alla fune, corsa con l'anello e il portatore. Dopo tanti anni ritorniamo nel centro di Ventimiglia visto che in piazza della Libertà vi è uno spazio enorme. Esordieremo, inoltre, con le divise nuove dei sestieri".

La manifestazione proseguirà poi ad agosto: venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto. "Un'altra novità è che le rievocazioni si svolgeranno anche sabato. Inoltre, chi non potrà partecipare il venerdì e il sabato avrà la possibilità di vedere le rievocazioni nella giornata di domenica" - afferma Piero Fusco - "Venerdì 2 agosto vi sarà la 'Notte di Mediestate' nella città medievale. Dalle 21 andranno in scena rievocazione ed ambientazione, in abito storico nelle piazze del centro storico, a cura dei sestieri. Sabato 3 agosto vi sarà la 'Notte delle Perseidi' con rievocazione e ambientazione in ambito storico nelle piazze del centro storico a cura dei sestieri. Domenica 4 agosto tornerà la regata dei sestieri con gozzi liguri sul miglio marino per l'assegnazione del Palio Marinaro, il Carbaso. Inoltre, vi sarò la Giornata marinaresca dedicata alle attività ludiche in mare con la collaborazione delle varie associazioni marinaresche ventimigliesi. Dalle 19 si terrà la 'Notte del Corsaro Nero'. Lunedì 5 agosto, infine, vi sarà la 'Notte del Guiderdone'".