Vallecrosia, Perri: "Forti odori dal depuratore, disagio per cittadini e turisti"

"Forti odori dal depuratore". Lo segnala in consiglio comunale a Vallecrosia il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

"Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo al malfunzionamento del depuratore" - fa sapere Perri - "Non so se è stata una situazione temporanea ma ci hanno segnalato forti odori e visto che è iniziata la stagione estiva mi auguro che possa essere velocemente risolto capito il problema".

"Una situazione che potrebbe creare un disagio non soltanto ai cittadini ma anche ai nostri turisti” - sottolinea il consigliere comunale di minoranza.