Dehor a Vallecrosia, Perri: "Gli ombrelloni non devono avere sponsor o pubblicità, chiedo controllo generale" (Foto)

"Chiedo di fare un controllo generale degli ombrelloni dei dehor" - richiede il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri in consiglio comunale.

"Voglio segnalare a questa amministrazione che mi sono reso conto che ai sensi del regolamento dei dehor, l’utilizzo degli ombrelloni non deve recare sponsor o pubblicità di aziende" - segnala Perri - "Mi risulta, ad esempio, che il supermercato Conad con tutto quello che ha di beneficio credo che non possa permettersi di mettere ombrelloni della Sammontana. Ritengo sia una non considerazione del regolamento nonostante abbia ottenuto come azienda tutti i benefici del caso".

"Chiedo, quindi, di fare un controllo generale perché questo era stato uno dei canoni fondanti del regolamento dei dehor quando fu emanato dal nostro sindaco Armando Biasi" - sottolinea Perri.