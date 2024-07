Vallecrosia, Perri: "Le isole ecologiche sono intasate, mettere in atto azioni per evitarlo" (Foto)

"Le isole ecologiche sono intasate". Lo segnala in consiglio comunale a Vallecrosia il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

"Voglio invitare l'assessore ad attuare e mettere in atto eventuali azioni che non consentano di avere le isole ecologiche nel centro della città purtroppo nella situazione che ormai da tempo lamentiamo" - dice Perri.

"Siamo prossimi alla partenza del nuovo servizio e questa, come ho già ribadito in altri contesti, ci fa molta paura visto che il servizio non partirà in tutta la città e, perciò, se abbiamo già le isole ecologiche intasate così, abbiamo il timore che possano essere invase ancor di più da spazzatura e rifiuti anche provenienti dai cittadini stessi dove eventualmente non riescono bene a fare la differenziata" - sottolinea Perri.