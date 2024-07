Vallecrosia, "pavimentazione antitrauma dei giardini in via Don Bosco fatiscente": l'interpellanza della minoranza (Foto)

Promuovere un'opera di riqualificazione della pavimentazione antitrauma e di messa in sicurezza dei relativi giochi e degli attrezzi ludici situati tra via Don Bosco e via Angeli Custodi a Vallecrosia. Lo hanno chiesto, ieri sera in consiglio comunale, con un'interpellanza i consiglieri comunali di minoranza Mirko Valenti, Fabio Perri e Luciana Rondelli.

Il consigliere Valenti, a nome del gruppo consiliare Perri Sindaco, ha infatti illustrato le criticità di quell'area: “Preso atto delle segnalazioni pervenuteci da alcuni cittadini in merito alle condizioni della pavimentazione antitrauma ormai logora e fatiscente dei giardini situati tra via Don Bosco e via Angeli Custodi; tenuto conto che nelle principali ore della giornata l'area risulta particolarmente frequentata a scopo ricreativo da famiglie e bambini; rilevato che ad oggi le condizioni in essere costituiscono una forte minaccia alla pubblica incolumità in quanto la pavimentazione, in particolare, risulta divelta dalla sua normale base di appoggio e constatata la necessità di tutelare questi spazi aggregativi rendendoli pratici e conformi al fine di poter consentire l'utilizzo dell'area in totale sicurezza chiediamo all'assessore competente di adoperarsi a verificare le condizioni dell'area nonché a promuovere un'opera di riqualificazione della pavimentazione antitrauma e di messa in sicurezza dei relativi giochi e degli attrezzi ludici in loco situati".

"Con questa interpellanza, in pratica, segnaliamo le condizioni critiche dell’area, come la pavimentazione antitrauma fatiscente. Ci aiuta a chiedere la possibilità di mettere strategie per rendere più sicura l'area" - sottolinea il consigliere Valenti - "Se una bimba o un bimbo cadono oggi, si fanno male oggi e non domani, servono, quindi, soluzioni ragionevoli e soprattutto tempestive”.

“Sono stati commissionati i lavori manutentivi per i giardini. E’ stata, infatti, accertata la necessità di eseguire alcuni interventi manutentivi nei pressi della pavimentazione antitrauma ormai vetusta. Si ritiene, pertanto, opportuno fare interventi” - replica il sindaco Armando Biasi - “Quest'area ha oggettivamente delle difficoltà. Se andiamo a ripristinarla e poi i ragazzi per divertimento ci salgono con il motorino, sperperiamo denaro pubblico. Abbiamo stanziato una somma per fare interventi di ripristino. Abbiamo chiesto una serie di situazioni che abbiamo riscontrato: la creazione di un parco urbano, dove l'area non sia soltanto ripristinata per la pavimentazione ma anche per i giochi, che sia videosorvegliato. Sono, inoltre, in corso le trattative per acquisire le serre di fronte a quell’area, nei pressi del monumento degli alpini. Tutta la zona sarà completamente riqualificata, andiamo, perciò, a dare una risposta concreta ai bisogni di più quartieri e in questo caso, in particolare, di via Don Bosco”.