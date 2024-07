Vallecrosia punta ad avere una spiaggia libera attrezzata per cani (Foto)

Vallecrosia punta ad avere una spiaggia libera attrezzata per cani. E' stata approva nella seduta odierna del consiglio comunale, nonostante quattro voti astenuti, l'adozione della variante al vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime adottato e approvato nel 2022.

Tra le diverse modifiche illustrate dall'assessore Antonino Fazzari è prevista, infatti, anche una spiaggia destinata agli animali d'affezione. “E' una variante per l'utilizzo di aree demaniali. E' prevista una spiaggia destinata agli animali di affezione. Si sono concretizzati i presupposti per riproporre il bando, che è una seconda fase. Noi daremo indirizzi politici per avere più servizi. Per la spiaggia libera per i cani devono essere, infatti, garantiti il libero accesso e i servizi per i cani, deve essere perciò attrezzata per quella specificità. Penso che sia l’unico sistema per riuscire ad avere una spiaggia di questo genere perché non ce l’ha nessuno in questa zona. Ho preso solo un progetto, che era stato abbandonato per dieci anni in un cassetto, che secondo me era vincente” - espone Fazzari - “Tra le modifiche troviamo anche, al confine con Bordighera, una spiaggia libera. Nelle aree che prima erano destinate alle scuole di Maria Ausiliatrice ora abbiamo una piccola palestra e lo spazio per parcheggiare le biciclette. Abbiamo riconosciuto aree di spiagge per le colonie, alcune sono state riassegnate. Tra lo stabilimento La Polena e la spiaggia riservata alle colonie è stata riconosciuta una spiaggia libera. L’area per i gonfiabili è stata spostata tra il fiume e il 'Grecale'. Rimarrà, per ora, ancora la vecchia foce. Abbiamo identificato l’area dove abbiamo fatto i bandi. Abbiamo aumentato le superfici di spiagge verso Camporosso. Sono state inserite le due concessioni per l’allargamento richiesto. Nonostante le modifiche fatte Vallecrosia ha una percentuale di spiaggia libera al di sopra del 60 per cento. La correzione al documento non va a influire quello che è stato detto in commissione e non va a modificare le tavole illustrate in commissione”.

“Dal lato al confine con Camporosso era nell’aria un ampliamento dell'associazione. Constatiamo che l’ampliamento è stato apprezzato per quanto riguarda la spiaggia dei pescatori. Cosa darà, però, la spiaggia alla comunità?” - commenta il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - “Le spiagge libere attrezzate erano investimenti gravosi per gli imprenditori o per le associazioni, rimettiamo così la possibilità di creare una spiaggia libera attrezzata che sarà oggetto di un bando. Bisogna destinare un’area per chi ha un animale a quattro zampe installando attrezzature necessarie. Sull’area dei giochi che viene spostata voglio chiedere se i gonfiabili rimarranno sotto strada o verranno portati a livello della passeggiata a mare? Ci asteniamo per cercare di dare un piano di sviluppo a più ampio raggio”.

"Sul livellamento dei giochi non so ancora bene quelle che saranno le richieste dei concessionari" - replica Fazzari - "Sicuramente ripascimenti non sono previsti, se ci sarà un rialzamento si potrà fare solamente con una struttura rimovibile".

“E' una variante che porta una serie di modifiche” - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - “Non si parla, però, nello specifico di un’istituzione di una spiaggia attrezzata per cani“.

“Quest’anno la spiaggia per cani ci sarà ma avrà solo l’accesso e non sarà perciò attrezzata” - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Luciana Rondelli.

"Finalmente si va a mettere mano alle criticità del litorale di Vallecrosia" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada.