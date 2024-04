Vallebona, Roberta Guglielmi lascia il testimone ad Alessandro Lantero (Foto)

Il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi lascia il testimone al 45enne Alessandro Lantero, lavoratore edile, che per due mandati è stato al fianco del sindaco come assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione. In vista delle prossime elezioni comunali, in programma l'8 e il 9 giugno, Guglielmi, al termine del suo terzo mandato, ha deciso di rinunciare a ricandidarsi.

"E' stata una decisione ponderata. Alessandro è con me dal 2009. E' un ragazzo del paese ed è una persona quieta e, per me, di fiducia. Suo papà è stato con mio fratello, all'epoca, già in questa stessa squadra, che stava andando avanti dal 1982. Mi ha detto che voleva andare avanti se io, però, rimanevo vicesindaco. In lui vedo la continuità e così ho accettato. Ripongo in lui stima, fiducia e amicizia e lui in noi. Verrà mantenuto il simbolo 'Per Vallebona'" - dice il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - "Se l'elettorato ci darà il consenso porterò avanti, come vicesindaco, con lui e la nuova squadra, che stiamo ultimando, un programma che ha finora trasformato in meglio Vallebona e che consentirà di migliorarla ancora".

"E' sempre stata un po' la politica di Vallebona lasciare il testimone a una persona della stessa squadra e accompagnarlo nel suo percorso, soprattutto nel primo mandato" - racconta Guglielmi - "Lo aveva fatto con me, all'epoca, Mirko Guglielmi. Dopo aver fatto il sindaco era rimasto con me come vicesindaco, anche perché da assessore a sindaco c'è una bella diversità. Il sindaco, in un piccolo paese, deve saper tutto di tutto e avere una visione completa del comune".

Guglielmi è primo cittadino di Vallebona dal 2009. "Ho dedicato a Vallebona 15 anni della mia vita come sindaco. Mi auguro che la gente veda quello che abbiamo fatto" - afferma il sindaco uscente Roberta Guglielmi - "Per me la Giornata Fai è stata un po' la conclusione di veder realizzato tutto quello che ho sempre sperato per Vallebona. Si è scoperta la bellezza, le relazioni, tutto il paese ha partecipato per far sì che quel giorno andasse tutto bene. Abbiamo avuto più di mille visitatori. E' stata una festa".

Inaspettatamente la scelta non è ricaduta sull'attuale vicesindaco Ingrid Marchot. "La scelta era su loro due, Ingrid e Alessandro, ma per motivi personali e lavorativi Ingrid ha preferito uscire di scena ma rimane sempre come persona a cui rivolgersi" - fa sapere il sindaco Guglielmi - "Ingrid per me è stato il vicesindaco che volevo. C'è stata una bella sintonia e armonia. Lei ha visto la vera me e io la vera lei. Ci siamo valorizzate e abbiamo valorizzato l'aspetto di relazioni, dei corsi, crescita personale, un percorso di investimento sulle persone che si concluderà domenica con la Giornata alla gentilezza. 'Ovunque gentilmente' sarà il tema che verrà trattato dalla dottoressa Raffaella Rognoni, professional coach. Sarà l'evento conclusivo della coppia Guglielmi-Marchot, chiuderà tutto ciò che abbiamo fatto in dieci anni".