Visite, passeggiate e musica: un successo la Giornata Fai di Primavera a Vallebona (Foto e video)

Un successo la Giornata Fai di Primavera a Vallebona. Tante persone, ieri, hanno visitato il paese alla scoperta del borgo "sospeso tra il mare e il cielo" dal clima mite e dalla terra generosa, la meravigliosa porta degli otto luoghi.

Grazie alla delegazione Fai di Imperia col gruppo Fai Giovani di Imperia e all'Amministrazione comunale le persone, italiane e straniere, hanno potuto scoprire il centro storico di Vallebona, ricco di angoli segreti e suggestivi, i piatti tipici, la storia e le tradizioni del paese. I ristoranti hanno accolto i visitatori con menù dedicati e lungo i carugi vi era lo street food. Inoltre, un intrattenimento musicale a cura di 'Mh Band' ha animato il paese.

"Sono venute tante persone, siamo soddisfatti della giornata" - ha dichiarato la capo delegazione Fai di Imperia Maria Carmen Lanteri - "Abbiamo proposto una tale varietà di esperienze ai nostri visitatori che hanno potuto viverla partecipando con interesse, curiosità e gioia attraverso un coinvolgimento sensoriale a 360 gradi. La Giornata Fai è stata anche un'occasione di raccolta fondi destinata alle attività istituzionali della fondazione per sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della fondazione e per iscriversi al Fai. La tessera del Fai offre, infatti, la possibilità di visitare gratuitamente i quasi 1800 luoghi, enti, beni naturali e materiali, musei, edifici, negozi e botteghe che in Italia aderiscono alla convenzione Fai per me".

Le visite, in italiano e francese, sono state a cura dei preparati Apprendisti Ciceroni del Liceo Aprosio di Ventimiglia. Oltre a una passeggiata nel centro storico durante la quale sono stati raccontati i cambiamenti occorsi negli ultimi sessant'anni sono state organizzate anche passeggiate naturalistiche alla scoperta di tre chiese campestri. Un itinerario ad anello di 6 km di circa tre ore che ha condotto i visitatori alla scoperta di un territorio plasmato dall'uomo per valorizzare un'attività, quella agricola volta alla floricoltura, caratterizzata da terrazzamenti sorretti da muretti a secco e coltivazioni di olivo e di fronde recise che nel periodo primaverile fanno bella mostra di sé con le spumeggianti fioriture delle ginestre e mimose, arricchite dal profumo degli eucaliptus e dagli agrumi, che in questa valle assolata e riparata dal freddo hanno trovato un felice habitat.

Per l'occasione è stata messa a disposizione una navetta gratuita dalla stazione di Bordighera per poter raggiungere facilmente Vallebona. A coordinare parcheggi e le entrate in paese la Protezione civile di Camporosso.