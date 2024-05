Sanremo: in tre mesi già 63 parti nella 'nuova' maternità del 'Borea', nati 40 maschi e 23 femmine

Tre mesi dalla sua apertura, avvenuta il 15 febbraio scorso, e sono stati già 63 i parti effettuati, di cui 4 cesarei e 2 in elezione nel ‘nuovo’ reparto maternità dell’ospedale ‘Borea’ a Sanremo, dove sono nati 40 maschi e 23 femmine.

"La presenza del punto nascita di Sanremo – ha detto l'Assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola - rappresenta la risposta dei bisogni dell'estremo ponente e si integra con l'altro punto nascita di Imperia che in questa fase, va ricordato, supplisce anche alla temporanea assenza nel ponente savonese del punto nascita dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure attualmente oggetto di lavori".

“Si tratta di un reparto di eccellenza – sottolinea il Direttore Generale di Asl 1 Maria Elena Galbusera – composto da due sale parto, di cui una demedicalizzata per i parti a basso rischio ostetrico, modello ‘Casa del Parto’, un ambiente familiare e casalingo. Ma non solo, è garantita la gestione della emergenza con guardia attiva anestesiologica, ginecologica e neonatologica, oltre alla dotazione completa di elettromedicali ed emocomponenti. un valore aggiunto per il territorio, frutto di un grande lavoro di squadra svolto in sinergia con Regione Liguria e Istituto Gaslini”.

"Per offrire la miglior assistenza in sicurezza anche nel nuovo punto nascita - aggiunge il Direttore Sanitario dall'Istituto Giannina Gaslini Raffaele Spiazzi - è stato proposto e condiviso da parte del Gaslini un unico percorso per la gestione del neonato fisiologico in tutti i punti nascita coinvolti nel progetto di Gaslini Diffuso, compreso quindi il punto nascita di Sanremo, attraverso la partecipazione del personale ad incontri formativi continui sui temi più critici dell’evento nascita, condivisione che è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza a rotazione degli specialisti della Patologia Neonatale dell’Istituto presso il nuovo reparto di neonatologia".