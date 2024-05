Ospedaletti, fa una donazione ad Ambulanze Veterinarie Odv: i ringraziamenti

Fa una donazione ad Ambulanze Veterinarie Odv per contribuire all'acquisto di una nuova ambulanza veterinaria.

I volontari di Ambulanze Veterinarie Odv desiderano, perciò, ringraziare pubblicamente il donante per il generoso gesto. "Desideriamo ringraziare pubblicamente l’avvocato Daniela Gozzi di Ospedaletti per la donazione fatta a favore dell’associazione che servirà per l'acquisto di una nuova ambulanza veterinaria" - dice Ambulanze Veterinari Odv.