Sanremo: cambio di sede per la Municipale, ci siamo quasi. La Giunta dà l'ok all'acquisto in via Agosti

Spostamento della Polizia Municipale di Sanremo da via Giusti all’edificio di via Pietro Agosti sopra il mercato? Ci siamo. Da tanti anni il Comune matuziano sta valutando l’ipotesi di spostare il comando dei vigili nel pieno centro dall’attuale sede che, seppur comoda e tranquilla, è decisamente fuori mano e difficile da raggiungere.

L’amministrazione comunale ha approvato la delibera per far partire il processo di acquisizione del primo piano dell’immobile di proprietà della Cds Srl (che ha acquisito dalla Cidam Srl) e dopo aver esaminato la situazione debitoria per il mancato compimento di tutte le opere in convenzione, pattuite per la costruzione del fabbricato, stipulate nel lontano 1995.

Al momento il Comune paga un canone d’affitto per Villa Margotta (l’attuale sede della Municipale) pari a 720mila euro per 6 anni (dal 2022 al 2028) ma, come detto, la volontà del trasferimento è anche dettata dalla zona strategica per la nuova sede dei vigili urbani, che potrà anche incrementare il livello di sicurezza del centro e della zona di piazza Eroi in particolare.

Al momento la società proprietaria dell’immobile ha un debito pari a 560mila euro con il Comune mentre il costo dell’immobile destinato a sede della Municipale è quantificabile in circa 916mila euro. Tolti i 560mila, verrebbe a costare a palazzo Bellevue circa 350mila. A questi, ovviamente, dovranno essere aggiunti i costi per il completamento dei locali, stimati in poco più di 1,1 milioni di euro.

I costi saranno coperti con la contrazione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti ma, ovviamente, il Comune avrà successivamente un calo dei costi, visto che non dovrà più gara un affitto di circa 120mila euro l’anno per Villa Margotta.