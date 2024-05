"Per Vallebona", il candidato sindaco Alessandro Lantero presenta la sua squadra (Foto)

"Sono molto soddisfatto delle persone che h anno dato disponibilità per mettersi al servizio del paese " - dice il candidato sindaco a Vallebona Alessandro Lantero presentando la sua squadra in vista delle prossime elezioni comunali, in programma l'8 e il 9 giugno.

"Sono cinque consiglieri uscenti con esperienza e cinque nuovi candidati, che sono il rinnovamento" - fa sapere Lantero svelando i candidati della lista civica "Per Vallebona" con la quale si presenterà per il suo primo mandato - "Sono cittadini di Vallebona, persone giovani, fresche, con spirito di appartenenza al paese, senso di responsabilità e senso civico col desiderio di andare avanti sul percorso tracciato dalle passate amministrazioni e puntare a migliorare sempre di più la qualità della vita".

Al fianco del candidato sindaco Alessandro Lantero vi saranno il sindaco uscente Roberta Guglielmi, l'impiegata Arianna Guglielmi, il funzionario comunale Dario Grassano, l'orientatore didattico Claudio Myllera, l'impiegato Francesco Ivan Albanese, la casalinga Benedetta Tezza, l'imprenditrice Oana Petronela Nechifor, il geometra Marco Rantino, l'imprenditore agricolo Fabrizio Laiolo e il Tree Climber-giardiniere Riccardo Madafferi.

"Il programma della lista 'Per Vallebona', che punta alla continuità, verrà presentato il 10 maggio, giorno di presentazione delle liste elettorali" - afferma Lantero - "Tra i punti vi è il completamento dei lavori di messa in sicurezza sul territorio per 850.000 euro con fondi Pnrr; l'apertura di uno spazio espositivo, il ripristino della mulattiera in strada Ciaudauda, mantenere gli eventi di punta delle amministrazioni precedenti come Vallebon'arte, Jazz in Valle, Verità e bugie, concerti d'organo e promuovere sempre la bellezza oltre a mantenere invariata la pressione fiscale e altre cose che presto verranno svelate".