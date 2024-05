Vallebona, Roberta Guglielmi: "E' stato un onore fare il sindaco di questo paese" (Foto)

"Ringrazio la mia famiglia di origine, mio marito Marco, mia figlia Giulia per avermi supportato e sopportato in tutti questi anni, gli amministratori di allora e quelli attuali, che hanno permesso di portare Vallebona a distinguersi per la sua bellezza e armonia che si è ulteriormente creata e che si percepisce da chi vi abita e da chi visita il nostro paese" - dice Roberta Guglielmi, sindaco di Vallebona alla conclusione del consiglio comunale di martedì scorso nel corso del quale è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2023.

"Ringrazio, inoltre, la segretaria comunale, la dottoressa Veziano, Davide Camillo, persona indispensabile per il mio percorso, la brava Daniela, Elisabetta, Aldo e Adriano" - afferma Guglielmi alla presenza di un folto gruppo di amici e familiari salutando e ringraziando la cittadinanza per averle permesso di fare il sindaco per ben tre mandati - "Ringrazio anche i tecnici Massimo Salsi, Silvio Pastorello, Ivone Savi, Fabrizio Massardo: avere dei bravi impiegati e dei bravi tecnici è fondamentale in un piccolo comune. Lascio gli uffici ben strutturati, una bella squadra, abbiamo saputo creare un bel clima e un buon team di lavoro".

"Ringrazio tutti i tecnici e le persone che hanno contribuito a rendere Vallebona unica, sia nelle opere pubbliche, sia nella visibilità/immagine" - sottolinea il primo cittadino - "Un grazie sincero va all'architetto Simona Alborno, agli amici volontari pronti a dare il loro tempo per la riuscita di tutti gli eventi che in questi anni abbiamo promosso ma anche pronti a risolvere problemi nell'immediato, proprio come in una grande famiglia!".

"La giornata di primavera FAI del 24 marzo è stata un successo, siamo rimasti soddisfatti di quanta gente abbia partecipato e di come il paese, le attività commerciali, le associazioni abbiano accolto più di mille persone con prelibatezze e curiosità" - dichiara - "Ringrazio e abbraccio forte la mia vicesindaca, Ingrid Marchot, senza di lei non sarebbe stato così, abbiamo superato le nostre aspettative! Ringrazio Alessandro Lantero, che ha dato la sua disponibilità a portare avanti il nome di questa amministrazione come candidato sindaco in questa nuova tornata elettorale dove mi proporrò come consigliere. Ringrazio tutti i cittadini di Vallebona. Fare il sindaco di questo paese è stato un onore! Il potere è una cosa buona se esercitato a favore del bene comune, per me è stata sempre la priorità!".