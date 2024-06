Elezioni comunali a Vallebona, l'appello al voto di Alessandro Lantero: "Rinnovate la fiducia al nostro gruppo" (Foto)

"Siamo fieri dell'esempio dato dall'amministrazione che rappresento, per questo chiediamo agli elettori di andare a votare e rinnovare la fiducia al nostro gruppo". E' l'appello al voto del candidato sindaco a Vallebona Alessandro Lantero in vista delle elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

Alessandro Lantero e il suo gruppo "Per Vallebona" chiudono la campagna elettorale con la "volontà di continuare ad amministrare una comunità con un senso di identità forte e di solidarietà vera".