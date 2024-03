'Una donna per l'ambiente' a Ventimiglia, Raco: "I sindacalisti hanno preso una cantonata, mescolano due progetti"

"Desidero fare una precisazione in seguito alle dichiarazioni di Giovanna Fadda, coordinatrice Pari opportunità Uiltrasporti Liguria, che non ha compreso i termini del progetto da me avviato in qualità di assessore alle Pari Opportunità, supportata dai servizi sociali. E' un PUC - progetto di utilità collettiva del reddito di cittadinanza come previsto dal decreto ministeriale del 22/10/19, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 5 del 8/1/20" - dice l'assessore del comune di Ventimiglia con le deleghe all'Ambiente, all'Igiene e nettezza urbana, al Ciclo delle acque e alle Pari opportunità Milena Raco replicando alle dichiarazioni della coordinatrice Pari opportunità Uiltrasporti Liguria Giovanna Fadda sul progetto 'Una donna per l'ambiente'.

"Mi punta il dito contro riguardo alla disparità di trattamento che salta subito all’occhio solo a chi non ha letto il progetto" - sottolinea Raco - "Non ha chiesto informazioni né all’ente né all’azienda Teknoservice. Sia lei che i colleghi La Marca e Russo stanno facendo un pot-pourri di due progetti che attualmente risultano aperti presso il settore servizi sociali e stanno divulgando illazioni a mio carico per mera sete di visibilità. In conferenza stampa ho annunciato solo il puc, quale strumento di possibilità di lavoro per tutte quelle donne con assenza di reddito o che percepiscono assegno di inclusione" - replica Raco parlando del progetto 'Una donna per l'ambiente' - "Ben vengano altre proposte di servizi, ma al momento stiamo parlando di lavori socialmente utili e un progetto tutto al femminile".