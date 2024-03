Stagiste nella nettezza urbana a Ventimiglia: Russo (Fiadel) “Favorevoli ma chiediamo garanzie di parità”

“E’ noto come il servizio di nettezza urbana sia un servizio essenziale di pubblica utilità all’interno di un contesto cittadino vitale per la salute pubblica e l'igiene, riteniamo pertanto importante, nel sottolineare l’utilità progetti atti all’inserimento di nuovo personale, dichiarare le nostre preoccupazioni in merito alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore all’ambiente del comune di Ventimiglia Milena Raco". Sono le parole di Luigi Russo, sindacalista della Fiadel, sulle parole dell'Assessore al nostro giornale.

"Il progetto in questione, che come definito dall’assessore 'Voglio, perciò, portare avanti un progetto, che parte dal comune di Ventimiglia in collaborazione con la mia stessa delega all’Ambiente, che si chiama 'Una donna per l'ambiente' e prevede di portare l'idea della 'donna spazzino' nel comune della città di confine', ha come obiettivo quello dell’inserimento di stagiste nell’ambito della nettezza urbana al fine di supportare l’amministrazione nel conferimento rifiuti, in vista della partenza della raccolta differenziata. A tal proposito - continua Russo - emergono preoccupazioni riguardo alle condizioni delle lavoratrici che dovrebbero essere assunte con contratto di stagiste impiegate in questo settore cruciale. La preoccupazione, infatti è quella che spesso con questa tipologia di contratto non vengono garantiti in modo equivalente gli aspetti economici e il rispetto dei diritti dei lavoratori a confronto dei loro colleghi assunti con contratto collettivo nazionale. Infatti, mentre gli standard salariali per i lavoratori a contratto nel settore della nettezza urbana sono generalmente stabiliti per legge o tramite contratti collettivi, le stagiste possono trovarsi ad affrontare retribuzioni inferiori o, in alcuni casi, lavorare senza alcuna forma di compensazione economica. Inoltre, è necessario avere la garanzia che i diritti di cui potranno godere queste lavoratrici, come ad esempio accesso a servizi igienici adeguati sul posto di lavoro, le attrezzature di protezione personale o la formazione sulla sicurezza sul lavoro, saranno gli stessi dei lavoratori assunti con contatto collettivo nazionale".

"Questa possibile disparità di trattamento non solo mina il benessere e la dignità delle lavoratrici stagiste nel settore della nettezza urbana, ma solleva anche gravi preoccupazioni etiche e legali riguardo alla responsabilità delle aziende nel garantire condizioni di lavoro sicure, equilibrate ed etiche per tutti i dipendenti. L'assunzione di giovani stagiste nel settore della nettezza urbana può rappresentare un'opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro e la formazione professionale. Tuttavia, è essenziale garantire gli aspetti sopra evidenziati, assicurando alle lavoratrici un’assunzione a tempo determinato secondo i canoni previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento, sia a loro tutela sia a tutela dell’azienda. Solo attraverso un impegno concreto per l'equità e la giustizia sociale, sarà possibile creare un ambiente lavorativo rispettoso e dignitoso per tutti".

"Sottolineo che definire 'donna spazzino', una donna che opera nel mondo della nettezza urbana, definita per legge come operatrice ecologica - termina Russo - risulta a mio avviso una grave offesa per tutte coloro che già operano costantemente e proficuamente nel settore, la disparità di genere deve assolutamente passare da un corretto approccio soprattutto da figure che dovrebbero dare il buon esempio".