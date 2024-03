Ventimiglia: assunzione di 12 donne per Tecknoservice, La Marca "Non si chiamano spazzine e serve unità di trattamento"

Il segretario provinciale della UilTrasporti, Luigi La Marca, entra a gamba tesa dopo l’intervista rilasciata al nostro giornale (QUI) dall’Assessore all’Ambiente del comune di Ventimiglia, Milena Raco, che ha presentato il progetto una donna per l’ambiente.

Il progetto, infatti, prevede l’assunzione di 12 donne nel settore igiene ambientale, come tirocinanti dalla Teknoservice, per un anno e grazie a un progetto tutto al femminile. “Come sindacato – dice La Marca - siamo d’accordissimo anche in funzione delle pari opportunità, ma contestiamo il fatto che vengano chiamate ‘spazzine’ e, soprattutto, perché verrebbero assunte con un contratto da stagista. Dal ’91, lo ricordiamo, si chiamano operatori ecologici e, assumerle come tirocinanti è assolutamente pregiudiziale. Il collega uomo guadagna circa 1.500 euro mentre la stagista non supererebbe i 600”.

“Se si deciderà di assumere queste nuove figure – termina La Marca – dovranno forzatamente essere messe nelle stesse condizioni degli uomini, sia sul piano economico che su quello della sicurezza. Dovranno infatti essere garantite le condizioni igienico-sanitarie idonee alle donne come ad esempio gli spogliatori senza dimenticare la sicurezza sui luoghi di lavoro”.