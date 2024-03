'Una donna per l'ambiente', Ventimiglia cerca spazzine. Raco: "Forte segnale di integrazione femminile" (Foto e video)

Ventimiglia cerca donne spazzine. Il Comune, grazie all'idea e all'impegno dell'assessore Milena Raco, lancia un nuovo progetto tutto al femminile: 'Una donna per l'ambiente', rivolto alle donne tagliate fuori dal mondo del lavoro e che desiderano rimettersi in gioco.

"Credo fortemente nella figura della donna. Voglio esaltarla invece di denigrarla" - spiega l'assessore con le deleghe all'Ambiente, all'Igiene e nettezza urbana, al Ciclo delle acque e alle Pari opportunità Milena Raco - "Voglio, perciò, portare avanti un progetto, che parte dal comune di Ventimiglia in collaborazione con la mia stessa delega all’Ambiente, che si chiama 'Una donna per l'ambiente' e prevede di portare l'idea della 'donna spazzino' nel comune della città di confine".

Una nuova sfida che il Comune lancia per integrare la donna. "Un forte segnale di integrazione della donna ma soprattutto di identificazione di un ruolo che non sia per forza denigrante ma, anzi, che dimostri che la donna può svolgere qualsiasi tipo di mestiere e può anche portare un messaggio positivo nell'ambiente" - sottolinea Raco - "Stiamo, infatti, lavorando per l'inserimento di nuove figure lavorative all'interno del comune di Ventimiglia. Per l'Ambiente stiamo per avere 12 spazzini assunti come tirocinanti dalla Teknoservice per un anno e grazie a un progetto tutto al femminile ho richiesto di inserire anche le donne tagliate fuori dal mondo lavorativo per diversi motivi".

Il ruolo della 'donna spazzino' sarà principalmente quello di supportare l’amministrazione nel conferimento rifiuti, in vista della partenza della raccolta differenziata. "Ho lanciato una sfida per vedere se Ventimiglia vuole le donne spazzino e per dimostrare che noi donne siamo capaci e brave a ripulire la città perché ci teniamo" - fa sapere Raco - "Chi vorrà partecipare a 'Una donna per l'ambiente' potrà farlo contattando i servizi sociali della città di Ventimiglia o scrivere una mail a comune.ventimiglia@legalmail.it".