'Una donna per l'ambiente', il circolo Pd di Ventimiglia: "L'iniziativa non abbatte il muro dei pregiudizi"

"A due giorni dalla ricorrenza dell'8 marzo apprendiamo con sconcerto dell'iniziativa 'Una donna per l'ambiente' dell'assessore alle pari opportunità. Senza nulla togliere al valore del lavoro svolto dai netturbini, termine che preferiamo, non possiamo credere che l'assessore ritenga 'un forte segnale di integrazione della donna dimostrare che noi donne siamo capaci e brave a ripulire la città perché ci teniamo'" - commenta il circolo Pd di Ventimiglia.

"Assessore, pensa che permettere ad alcune donne che si trovano tagliate fuori dal mondo del lavoro di 'dimostrare che puliscono bene la città' significhi esaltare la donna? Riteniamo che esaltare il ruolo femminile nella società attuale significhi promuovere l'inserimento delle donne in settori professionali e livelli in cui sono sottorappresentate, garantire parità di retribuzione per parità di mansioni, introdurre strumenti per una migliore ripartizione tra responsabilità familiari e professionali, riconoscere le competenze ed abbattere il muro dei pregiudizi. Niente di tutto ciò è presente nella sua iniziativa" - sottolinea il circolo Pd di Ventimiglia.