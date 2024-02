Aule allagate al liceo di Sanremo, la Provincia: “Si attende la bella stagione per iniziare i lavori”

Aule e spazi comuni allagati nella sede distaccata del liceo 'Cassini' a Villa Magnolie. Nei giorni in cui, a seguito del tragico incidente di valle Armea, l'attenzione è incentrata sulla sicurezza scolastica, questa mattina i ragazzi di una quinta del liceo matuziano hanno abbandonato lo stabile disertando le lezioni per protestare contro lo stato di degrado della struttura.

Pesanti le accuse per le condizioni di villa Magnolie, già da tempo al centro delle polemiche per gli attesi lavori di ristrutturazione anche in virtù del costante sviluppo dell'offerta formativa dimostrata dalla recente nascita del Liceo Musicale.

Alla protesta degli studenti ha risposto la Provincia, gestore dello stabile, per voce del consigliere delegato all'edilizia, Mario Conio: “Capiamo le difficoltà e ne siamo a conoscenza. Confermo la mia disponibilità a effettuare un sopralluogo insieme, ma ci tengo a sottolineare che i lavori di impermeabilizzazione per la risoluzione della problematica sono già stati previsti e si sta attendendo la bella stagione per effettuare l’intervento. Lo svolgimento dei lavori non è infatti auspicabile, per ragioni tecniche, durante la stagione invernale e delle piogge”.

I tecnici della Provincia sono prontamente intervenuti stamattina, visto che il problema risiedeva in alcuni bocchettoni sulla terrazza superiore che erano intasati e provocavano le infiltrazioni. Dall'ente viene confermato che il problema è in via di risoluzione, per garantire agli alunni di seguire regolarmente le lezioni. A giugno, invece, sono previsti i lavori di impermeabilizzazione.