Sanremo: ristrutturazione di Villa Magnolie, Biancheri “La Provincia non ha i fondi, serve una bando europeo o il PNRR” (video)

A che punto è il progetto per la ristrutturazione di Villa Magnolie? La domanda è arrivata all’attenzione dell’amministrazione comunale durante l’ultima seduta del consiglio comunale per tramite dell’interpellanza presentata dal consigliere comunale Andrea Artioli durante il question time.

Villa Magnolie è la sede distaccata del liceo ‘Cassini’ di Sanremo e ospita ogni giorno centinaia di studenti nonostante sia palese la necessità di lavori sia in tema di sicurezza che di organizzazione degli spazi interni. La struttura è di competenza provinciale, motivo per il quale, prima della sua prematura scomparsa, il preside del ‘Cassini’ Claudio Valleggi aveva incontrato il presidente della Provincia Claudio Scajola per definire l’iter dei potenziali interventi.

E poi si è fermato tutto? “Il problema è che la provincia non ha i fondi e non ha ancora trovato il finanziamento - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri in risposta al consigliere Artioli - si dovrà fare affidamenti su un bando europeo o sul PNRR”.

“Il sindaco Biancheri, con l’allora preside Valleggi, hanno avuto un incontro con il presidente Scajola volto a un intervento all’interno della villa che fosse risolutivo di tutte le criticità anche per la realizzazione delle nuove aule - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - in quella sede c’è stata una disponibilità da parte di Scajola legata alle possibilità di spesa della Provincia, ma lo stesso dirigente avrebbe già avuto un rendering di quello che potrebbe essere l’intervento”.

La discussione in consiglio comunale