Servizio civile universale, 145 posti in provincia di Imperia: domanda online entro l'8 aprile (Foto)

Sono 145 i posti in provincia di Imperia per il servizio civile universale alla Caritas. La domanda online si potrà presentare entro l'8 aprile alle 14.

Per le 62 sedi operative di 37 enti pubblici o non profit per progetti operanti in quattro settori (Assistenza - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport - Patrimonio storico, artistico e culturale - Protezione Civile) possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti al momento della domanda. I posti sono nei comuni di Bajardo, Bordighera, Cervo, Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Pietrabruna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia e Ventimiglia. "Il servizio dura 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali per 5 o 6 giorni alla settimana, a seconda del progetto, con ulteriori permessi nel corso dell’anno. Il contributo mensile è di 519,47 euro" - fanno sapere gli organizzatori - "E' riservato a chi ha svolto il Servizio Civile Universale il 15% dei posti nei concorsi pubblici per ruoli non apicali".

"Sul sito www.serviziocivileimperia.it può essere consultato l’elenco dei posti suddivisi per ente, con indicazione del Settore, della sede ed i contatti" - sottolineano - "Il Servizio Civile Universale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli. Il Servizio Civile Universale è un'importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell'assistenza sociale, dell'animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti. I progetti saranno avviati dal 18 settembre 2026 e possono prevedere prima della conclusione un periodo di tutoraggio per l’orientamento al lavoro. E' possibile svolgere il Servizio Civile Universale anche all'estero. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sui siti: www.scelgoilserviziocivile.gov.it e www.politichegiovanili.gov.it. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere al sito tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Lo SPID è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Al momento dell’invio della domanda di partecipazione, i cittadini residenti in Italia hanno la facoltà di richiedere l’attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale. La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale gratuito finalizzato a promuovere l’accesso a beni e/o servizi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti in Italia. Maggiori informazioni sulla CGN e sui vantaggi ad essa associati sono disponibili all’indirizzo: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale".