Lutto a Imperia: scomparsa del dott. Rawash, medico e attivista stimato, il cordoglio dell’Ats

Dott. Khalid Rawash - una figura che, nel corso della sua attività professionale, ha saputo distinguersi per competenza, umanità e impegno sociale, diventando un autentico punto di riferimento per la comunità.

Fin dai primi anni del suo lavoro a Imperia, il dottor Rawash si era fatto notare per le sue qualità, sia sul piano professionale sia su quello umano. Specialista stimato e sempre disponibile, ha rappresentato per molti cittadini non solo un medico, ma anche un simbolo concreto di inclusione e vicinanza alle persone.

In una nota, Ats ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando come “fin dall’inizio della sua attività medica nel capoluogo si è fatto subito apprezzare per le sue doti umane e professionali”, ricordandolo come una figura capace di lasciare un segno profondo nella comunità.

Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto ai familiari: “alla famiglia porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Un saluto che riassume il sentimento condiviso da tutta la cittadinanza, oggi unita nel ricordo di un professionista che ha saputo coniugare medicina e impegno civile.