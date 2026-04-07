Vallecrosia al Mare, sistemazione e pulizia delle spiagge: al via i lavori (Foto)

Al via i lavori di sistemazione e pulizia delle spiagge di Vallecrosia al Mare. Sono iniziati oggi, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Fabio Perri, gli interventi di riqualificazione del litorale.

Un investimento, voluto dall'Amministrazione Perri, di circa 170.000 euro dedicato a migliorare qualità, accessibilità e confort. "Sono previsti l'installazione di nuove docce, la realizzazione di nuovi spogliatoi, nuove passerelle per garantire accesso a tutti, anche a persone con disabilità e famiglie con passeggini, ripascimento delle spiagge con materiali selezionati in base alla granulometria e il livellamento e sistemazione degli arenili" - mette in risalto l'Amministrazione Perri.

Gli interventi consentiranno di preparare le spiagge in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. "Un passo importante per rendere il nostro mare ancora più accogliente, curato e accessibile, pronto ad accogliere cittadini e visitatori nella migliore delle condizioni perché il mare è un patrimonio di tutti" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Sta per nascere una nuova esperienza di mare: più bella, più accessibile, più nostra che mai".